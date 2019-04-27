Депутаты Ион Чебан и Игорь Мунтяну сказали, как они видят выход из тупиковой политической ситуации

Депутат от Партии социалистов Ион Чебан и депутат от блока АКУМ Игорь Мунтяну имеют разные мнения о том, как можнот разблокировать ситуацию в связи с отсутствием парламентского большинства. В то время, как один настаивает на официальное соглашение о возможном коалиционном Правительстве, другой говорит, что в настоящее время необходимо возобновить работу высшего законодательного органа. Заявления были сделаны в ходе передачи „În profunzime” на телеканале ProTV Кишинев, передает IPN.

Депутат Ион Чебан отметил, что для разблокирования нынешней ситуации, блок АКУМ должен отказаться от своей жесткости, ссылаясь на то, что депутаты блока АКУМ настаивают на получение должности председателя Парламента и главы Правительства, а также руководство всеми министерствами, а социалисты должны поддержать предложенный ими пакет законов. По его словам, чтобы разблокировать ситуацию, необходимо парламентское большинство.

„Это очень просто. Необходимо определить повестку дня, какие законы будем принимать вместе, руководство Парламента отдается фракции ПСРМ, а руководство Правительства и ряда министерств, за исключением тех, о которых мы говорили, что будут способствовать усилению полномочий президента, отдаются блоку АКУМ. Мы не включили в перечень предлагаемых проектов, которые будут иметь проблемы с тем или иным лицом, с одной или другой этнической группой”, сказал Ион Чебан.

Депутат Игорь Мунтяну сказал, что единственный способ, чтобы сдвинуться с места состоит в том, что оба формирования, АКУМ и ПСРМ, обсудили, как может быть разблокирована деятельность Парламента, возобновив пленарное заседание Парламента, создав Постоянное бюро, парламентские комиссии и обсуждая решения по выборам председателя Парламента.

По его словам, для создания Постоянного бюро высшего законодательного органа и парламентских комиссий нет обязательной необходимости в коалиции, поскольку эти структуры состоят из депутатов, выдвинутых фракциями, а фракции давно созданы в Парламенте. „Мы принципиальны, потому что мы хотим, чтобы законы, которые мы обозначили, как важные для разблокирования и деолигархизации государства, были приняты определенным большинством в Парламенте. Для этого мы можем объединить их социальный пакет с нашим антиолигархическим пакетом”, отметил Игорь Мунтяну.

Как Ион Чебан, так и Игорь Мунтяну сказали, что должность председателя Парламента должна принадлежать именно формированию, которое представляет каждый.