Мало кто знает, что существуют важные традиции и в предпасхальный период, этнолог

Пасхальные праздники приносят с собой множество обычаев, традиций, верований и суеверий, большинство из которых языческие. Даже если большинство людей на практике применяют их именно на Пасху или накануне ее, мало кто знает, что существуют важные традиции и в предпасхальный период, говорит доктор этнологии Тудор Колак, цитируемый IPN.

Традиции начинаются Праздником Вербного воскресенья, в день, который предвещает Пасху. Прекрасная традиция в день Вербного воскресенья - освящать иву, которая является символом признания и продуктивности. В Вербное воскресенье лица, которые носят имена цветов, отмечают день своего имени. После Вербного воскресенья начинается Великая неделя, также называемая Страстной неделей. На этой неделе каждый день имеет разные значения. Каждый день в храмах проходят богослужения, читаются Евангелии. Одновременно, по народной традиции, люди очищают свои души и убирают дома, в которых живут, стирают и гладят белье, собирают мусор в садах, восстанавливают ущерб.

В Великий четверг Страстной недели незамужние девушки могут угадать своих суженых. „При чтении из 12 Евангелий в церкви, в некоторых местах принято, что девочки приходят с небольшой веревкой в кармане, и на каждое прочитанное Евангелие они делают узел на этой веревке. Ночью они кладут ее под подушку, чтобы угадать суженого, или таким же образом девушки бросают базилик в воду, в которой они намерены вымыть свою голову, чтобы у них были красивые и светлые волосы, а также для того, чтобы ночью им приснились парни, чтобы как можно скорее выйти замуж”, - говорит этнолог. Также в четверг вечером зажигают огни во дворе дома, на кладбищах или во дворе церкви, к которым, как говорят, являются души умерших, чтобы согреться. В этот день начинаются большие приготовления к пасхальной трапезе, происходит роспись красных яиц.

Страстная пятница считается одним из самых тяжелых дней недели, потому что она предполагает черный пост, которому некоторые христиане придерживаются. В этот день Христос страдал и был распят.

В субботу продолжается традиция приготовления праздничного стола. Приносят в жертву пасхального ягненка, из его потрохов готовят специальное блюдо, а также баранину, борщ. Также сегодня пекут куличи и пасху. К вечеру готовят корзину, с которой пойдут в церковь для освящения куличей, пасхи, яиц и других блюд. Народная традиция гласит, что в корзине необходимо застелить вышитое белое полотенце, выражающее чистоту души Иисуса. Традиционно в пасхальную ночь люди ходят в церковь, чтобы взять святой свет и освятить блюда, которые будут подаваться на стол в день Пасхи.

Говоря о поджоге автошин в ночь на воскресение, Тудор Колак отметил, что это действие является осквернением ритуального огня. „На самом деле сжигание шин является преступлением, потому что загрязняется воздух, нарушается экологическое законодательство. Раньше готовили колеса из прутьев и соломы, их зажигали и катали. Молодые люди, не зная этих традиций, думают, что лучше всего, когда эти колеса сжигают”, - говорит доктор этнологии. Что касается мытья с крашенными яйцами, святой водой и монетами из серебра в ночь и в воскресное утро, этнолог сказал, что это обычай, который приносит свет, здоровье и хорошее настроение.

Пасха отмечается в этом году 28 апреля.