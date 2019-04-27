Совет прессы: Открытое обращение к Народному адвокату по правам ребенка и председателю СТР

Совет прессы Республики Молдова обратился с публичным обращением к Майе Бэнэреску, народному адвокату по правам ребенка, и Драгошу Виколу, председателю Совета по аудиовизуальным средствам, с просьбой вмешаться, чтобы воспрепятствовать и наложить санкции за нарушения прав ребенка в передаче „Vorbește Moldova”, которую транслирует телеканал Prime TV. Решение об этом было принято на заседании Совета от 26 апреля, передает IPN.

Согласно пресс-релизу Совета прессы (СП), 15 и 16 апреля соответствующий телеканал транслировал во время максимальной аудитории по одной передаче в формате ток-шоу „Vorbește Moldova”, под названием „Отец, я люблю тебя!” Предметом передачи стала история о девочке, которой сейчас 14 лет, и которая подверглась сексуальному насилию со стороны отчима (сожителя матери) с 11 лет. Совет прессы отметил, что авторы передачи допустили серьезные отклонения от деонтологических и правовых норм, в частности, не защищая личность несовершеннолетней, подвергшейся насилию. Хотя ее имя было не было названо, благодаря присутствию родителей и бабушки в студии, девушку легко опознать.

Члены СП считают, что авторы передачи нарушили закон о защите детей от негативного воздействия информации, в котором говорится, что „в радио- и телепрограммах запрещается распространять информацию с негативным влиянием на детей, которая содержит: любые признаки, которые могут идентифицировать детей, вовлеченных в ситуации с негативной коннотацией (несчастные случаи, преступления, сексуальное насилие, физическое или психическое насилие, семейные споры, самоубийство, употребление наркотиков, злоупотребление алкоголем и т. д.), в качестве жертв или свидетелей”.

По словам членов СП, „исключение составляют ситуации, когда журналист действует с согласия родителей (опекунов, кураторов) в наилучших интересах ребенка”. В рассматриваемом случае не преследовались ни интересы ребенка, ни распространение информации, представляющей общественный интерес, но предоставление сенсационных подробностей частной жизни людей, которые удовлетворяют простое любопытство людей и создают аудиторию, но наносят ущерб достоинству соответствующих лиц. СП напоминает, что закон запрещает передачу интервью и заявлений, в которых детей просят о мнениях по поводу интимных семейных вопросов или вопросов, которые выходят за рамки их суждений. Также запрещается появляние в аудиовизуальных программах детей в возрасте до 16 лет, которые являются жертвами или свидетелями „физических, психологических или сексуальных надругательств”.

Члены СП напоминают, что Кодекс аудиовизуальных услуг Республики Молдова обязывает поставщиков медиа-услуг соблюдать принцип наилучшего обеспечения интересов ребенка и предусматривает, что „несовершеннолетний имеет право на защиту своего имиджа и частной жизни”. Точно так же „в рамках аудиовизуальных программ несовершеннолетние не могут использоваться или подвергаться воздействию со стороны родителей, родственников, законных представителей, адвокатов или других лиц, ответственных за их воспитание и уход, с целью получения каких-либо преимуществ или оказания влияния на решения органов государственной власти”. Согласно СП, в случае вышеупомянутой передачи подвергшаяся насилию девушка использовалась как журналистами для создания сенсационного материала, так и другими людьми, заинтересованными в оказании влияния на освобождение обидчика, приговоренного судом первой инстанции к 12 годам лишения свободы.

Анализируя передачу, члены СП обнаружили, что авторы не стремились информировать общественность о сексуальном насилии над ребенком и последствиях такого акта, а создали программу-шоу для привлечения аудитории. Авторы передачи воспользовались уязвимостью вовлеченных людей - матери, отца, бабушки, и представили их в смущающих, беспощадных обстоятельствах, вынуждая их раскрывать травмирующие подробности частной жизни, тем самым нанося ущерб их достоинству.

СП считает, что рассмотрение таких случаев жестокого обращения с детьми наносит вред упомянутым лицам, общественности, распространяют практику, которая ведет к созданию вредных медиапродуктов, и в целом ведет к деградации местного медийного пространства. Члены СП просят Народного адвоката защищать права детей и председателя Совета по телевидению и радиовещанию использовать рычаги, предусмотренные законом, для наказания за нарушения, допущенные Prime TV, при выпуске данной передачи и препятствовать производству таких программ, которые не способствуют развитию общества, а ведут к его деградации.