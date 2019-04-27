В теплицах уже собирают первый урожай помидоров. В селе Фэлештий-Ной их выращивают гидропонным методом. Посадили еще в январе - чтобы поспели как раз к Пасхе.

У производителя килограмм помидоров стоит от 40 до 50 леев. Фермеры уверяют - цена соответствует качеству. Заняты в теплице десять рабочих. Трудятся они по 12 часов в день. Объем работы большой - собрать намерены почти три тонны.

"Работа нелегкая, но оно того стоит. Если любишь свою работу, то все делаешь в радость". Задачи наладить экспорт у производителя нет. Все продается на внутреннем рынке.