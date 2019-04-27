27 Апреля 2019
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Экономика
В теплицах уже собирают первый урожай помидоров
27.04.2019

В теплицах уже собирают первый урожай помидоров. В селе Фэлештий-Ной их выращивают гидропонным методом. Посадили еще в январе - чтобы поспели как раз к Пасхе.

У производителя килограмм помидоров стоит от 40 до 50 леев. Фермеры уверяют - цена соответствует качеству. Заняты в теплице десять рабочих. Трудятся они по 12 часов в день. Объем работы большой - собрать намерены почти три тонны.

"Работа нелегкая, но оно того стоит. Если любишь свою работу, то все делаешь в радость". Задачи наладить экспорт у производителя нет. Все продается на внутреннем рынке.


 
Количество просмотров:
73
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2019 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.