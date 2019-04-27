Штраф за разжигание костров в пасхальную ночь

Лица, которые в пасхальную ночь будут разводить костры, рискуют получить штрафы в размере нескольких тысяч леев за загрязнение атмосферного воздуха. Таким образом, сжигание шин и разведение любых костров запрещено. С таким предупреждением выступило Министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды в контексте пасхальных праздников, передает IPN.

В пресс-релизе МСХРРОС отмечается, что при открытом сжигании шин, в атмосферу выделяется 23 опасных химических вещества, восемь из которых являются канцерогенами. Специалисты предупреждают, что вдыхание черного дыма вредно и вызывает бронхит, астму, легочное отравление или заболевания нервной системы. В зависимости от характеристик погодных условий и направления ветра, вредные вещества могут быть рассеяны по воздуху на расстоянии более 160 километров.

Власти утверждают, что инспекторы по охране окружающей среды, лесная гвардия и представители других профильных учреждений проведут рейды в лесном фонде и в прилегающих районах с повышенным риском возникновения пожаров.

За загрязнение атмосферного воздуха Кодекс о правонарушениях предусматривает штрафы в размере до трех тысяч леев для физических лиц и до 25 тыс. леев для юридических лиц.

Людей, которые намереваются проводить выходные дни в лесном фонде, просят выбирать специально оборудованные места, в том числе с точки зрения противопожарной безопасности.