Изгнание злых духов – это, конечно, хорошо, но не за счет вдыхаемых канцерогенных химических веществ и штрафа в 3000 леев.

Итак, дорогие сограждане, наступает торжественный момент, к которому прямо сейчас готовятся жители молдавской провинции. Именно в Пасхальную ночь они начнут жечь автомобильные покрышки (в простонародье – «скаты»). Интересно, что это отголоски старинной традиции:

- Костры символизируют изгнание злых духов, - говорят специалисты в области фольклора и телогии.

Это, в общем-то, неплохо, но, как кажется, в Пасхальную ночь на литургии лучше присутствовать, чем вдыхать крайне вредный дым от сжигаемой покрышки (кстати, вряд ли в каких писаниях о шинах есть упоминание – даже одной мстрокой). Богоугоднее, как минимум.

О вредности «процесса». По словам специалистов, в результате свободного горения шин в атмосферу выбрасывается 23 химических вещества, из которых 8 являются канцерогенными. Так что, вероятность вреда здоровью намного больше, чем потенциальное «изгнание злых духов» и попадание за это в рай.

Более того, сжигание шин запрещено законом. Экологическая инспекция предупреждает, что в Пасхальную ночь вместе с полицией она организует рейды для выявления поджогов шин.

Согласно статье 154 Кодекса о нарушении правил обращения с отходами, сжигание шин физическим лицом наказывается штрафом в размере до 1200 леев, юридическим лицом - до 9 000 леев и лицом, должностных лиц - до 3000 леев.

РОМАН ВЛАДИМИРОВ