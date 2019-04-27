Президент Молдовы: Пусть Пасха и свет Благодатного огня принесут тепло в ваши семьи!

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Поздравление Игоря Додона жителей Молдовы с Пасхой.
Сердечно поздравляем всех жителей Молдовы со Светлым Христовым Воскресением!
Пасха – это главный и самый светлый праздник всех христиан. Поздравляя друг друга с чудесным воскресением Господа нашего Иисуса Христа, мы выражаем нашу веру в победу жизни над смертью.
Пусть свет Благодатного огня осветит ваши дома и принесёт тепло в ваши семьи. Пусть этот день сделает всех нас ближе и добрее друг к другу.
Желаем всем жителям нашей страны мира, добра и благополучия.
Галина и Игорь Додон
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