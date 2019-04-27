Президент Молдовы: Пусть Пасха и свет Благодатного огня принесут тепло в ваши семьи!

Поздравление Игоря Додона жителей Молдовы с Пасхой.

Сердечно поздравляем всех жителей Молдовы со Светлым Христовым Воскресением!

Пасха – это главный и самый светлый праздник всех христиан. Поздравляя друг друга с чудесным воскресением Господа нашего Иисуса Христа, мы выражаем нашу веру в победу жизни над смертью.

Пусть свет Благодатного огня осветит ваши дома и принесёт тепло в ваши семьи. Пусть этот день сделает всех нас ближе и добрее друг к другу.

Желаем всем жителям нашей страны мира, добра и благополучия.

Галина и Игорь Додон