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Президент Молдовы: Пусть Пасха и свет Благодатного огня принесут тепло в ваши семьи!
27.04.2019

Поздравление Игоря Додона жителей Молдовы с Пасхой. 

Сердечно поздравляем всех жителей Молдовы со Светлым Христовым Воскресением!

Пасха – это главный и самый светлый праздник всех христиан. Поздравляя друг друга с чудесным воскресением Господа нашего Иисуса Христа, мы выражаем нашу веру в победу жизни над смертью.

Пусть свет Благодатного огня осветит ваши дома и принесёт тепло в ваши семьи. Пусть этот день сделает всех нас ближе и добрее друг к другу.

Желаем всем жителям нашей страны мира, добра и благополучия.

Галина и Игорь Додон


 
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