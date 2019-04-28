Запомни, сын уборщицы никогда не станет директором, — говорила наша учительница

В нашем классе учился паренек Паша. Ничем особо не выделялся, ни двоечник, ни отличник, средней успеваемости, разве, что к математике у него склонность и любовь была.

Даже в олимпиадах районных участвовал и какие-то места брал. Его мама работала в школе техничкой и он ей нередко после уроков помогал.

Ведра с водой таскал, полы мыл, стены… в начале его даже подкалывали по этому поводу, но он особо не реагировал…

И поэтому это быстро надоело одноклассникам и к старшим классам все это воспринимали как вполне нормальное явление и даже иногда помогали его маме ведро с водой дотащить куда-нибудь по школе.

Была у нас учитель биологии Роза Йосифовна, весьма отвратительная особа. Мы ее звали Роза-Йося или просто Йоськой.

Она была весьма меркантильной особой и всегда старалась быть вежливой и обходительной с теми детьми, родители у которых были состоятельные или на хороших должностях и особо не церемонилась с теми, кто не имел таковых родителей.

Не любовь к Пашке у нее была особой. Стоило ему плохо подготовиться к уроку или выделиться плохим поведением на уроке — она прям заряжалась безумной энергией и поливала его всяческими эпитетами, типа «ничего в жизни не достигнешь», «бездарью растешь — будешь обузой общества», «такие как ты только портят жизнь окружающим».

Причем ему всегда попадало больше, чем другим в подобных ситуациях, ну а с «особенными» детьми она вообще была сама любезность и лояльность.

Однажды, в момент таких нападок на Пашку она сказала фразу от которой даже мне стало крайне неприятно — «Запомни, сын уборщицы никогда не станет директором, равно как и сын директора никогда не опустится до уборщика!».

На 20-летие выпуска собралось больше половины класса, был и Пашка. Пригласили нескольких наших учителей, в том числе и Йоську, хотя в нашем классе она классным руководителем не была, она одно время была «классной» у параллельного класса, с которым мы объединились в 10м классе.

Йоська, хоть и изрядно постарела, но сущность ее не поменялась — чуть ли не с порога кафе начала расспрашивать у всех кто чего добился.

Когда очередь дошла до Павла, она язвительно подколола: «Павлуш, ну а ты, чем занимаешься, надеюсь полы не моешь?». Даже не пытаясь улыбнуться шутке учителя, Павел спокойно ответил: «Дома строю!».

— Строитель значит? — продолжила Роза Йосифовна.

— Не совсем. Фирма у меня по строительству своя… Генеральный директор — скромно ответил Паша.

Лицо Йоськи поплыло, а речь стала несобранной и дребезжащей. Окончательным ударом для нее стало, то что когда она собралась уезжать из кафе, просидев с нами менее часа, Паша распорядился своему водителю, на Мерседесе представительского класса, отвезти ее домой.

В машину она садилась мрачнее тучи.