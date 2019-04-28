В преддверии Пасхи в Молдову приехало свыше 36 тысяч человек

|
|
...
|
Общество
В этом году сотрудникам пограничной полиции пришлось поработать больше, чем в прошлом. За последние 24 часа границу пересекли 61 718 человек, что на 6.09% больше, чем в прошлом году. Более половины человек въехали на территорию Молдовы.
Накануне Пасхи и в ночь Воскресения около 30 тысяч молдаван находились в дороге и пересекли границу. Из общего числа более 60 тысяч пересечений, 36 343 были зарегистрированы при при въезде в Республику Молдова.
Транспортные средства составили 14 235 пересечений, зарегистрировав большое количество автомобилей, зарегистрированных за рубежом - 8 287 пересечений.
Наиболее популярными таможенными пунктами стали:
Как сообщает пограничная полиция, в данный момент все пункты пересечения государственной границы работают в обычном режиме.
Рекомендуем
Обсуждение новости
|