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Общество
В преддверии Пасхи в Молдову приехало свыше 36 тысяч человек
28.04.2019

В этом году сотрудникам пограничной полиции пришлось поработать больше, чем в прошлом. За последние 24 часа границу пересекли 61 718 человек, что на 6.09% больше, чем в прошлом году. Более половины человек въехали на территорию Молдовы.

Накануне Пасхи и в ночь Воскресения около 30 тысяч молдаван находились в дороге и пересекли границу. Из общего числа более 60 тысяч пересечений, 36 343 были зарегистрированы при при въезде в Республику Молдова.

Транспортные средства составили 14 235 пересечений, зарегистрировав большое количество автомобилей, зарегистрированных за рубежом - 8 287 пересечений.

Наиболее популярными таможенными пунктами стали:

  • - Леушень - 9 800 человек;
  • - Международный аэропорт Кишинева - 9 116 человек;
  • - Скулень - 5 067 человек;
  • - Отачь - 6 422 человек;
  • - Джурджулешть-Галац - 4 456 человек;
  • - Паланка - 3 362 человека;
  • - Кагул - 2 843 человека;
  • - Костешты - 2 950 человек;
  • - Крива - 2 755 человек.

Как сообщает пограничная полиция, в данный момент все пункты пересечения государственной границы работают в обычном режиме.


 
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