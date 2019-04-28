Столичная администрация заменит 600 скамеек во дворах многоэтажек

Столичная администрация намерена заменить 600 скамеек во дворах многоэтажек. Это план на текущий год. Еще 600 новых скамеек появится в 2020-м. До сих пор жильцам приходилось ремонтировать, менять и устанавливать их за свой счет.

"Эта разбита, там еще две поломаны. Можно посидеть только на этих двух. Их установил сосед. На других невозможно". Во дворе соседнего дома по улице Некулче предприимчивый сосед восстановил скамейки, найденные на мусорке.

Жильцы сетуют: они регулярно оплачивают счета за обслуживание, а состояние дворов не меняется годами. На Парижской улице такая же ситуация - две скамейки на три многоэтажки. "Видите, они сломаны. Весной рабочие ремонтируют, но к осени, а порой и раньше их снова ломают. Молодежь ломает, не старики".

Муниципалитет выделил на установку 600 новых скамеек полтора миллиона леев. "Уже заключили контракты с тремя предпринимателями. В течение 45 дней во дворах домов установят скамейки, чтобы жильцам было комфортно".

В планах мэрии и замена более 800 скамеек в парках и скверах.