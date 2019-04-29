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Что может предпринять президент Додон, если КС позволит ему выдвинуть кандидата на должность премьера
29.04.2019

Если КС постановит, что независимо от ситуации, глава государства должен выдвинуть кандидата на должность премьер-министра, тогда у президента будет еще два возможных хода. Об этом идет речь в политическом анализе Думитру Спэтару.

«Первый – назначить кандидата одной из фракций, в надежде, что он будет одобрен и другими депутатами, даже в отсутствие парламентского большинства. То есть, ставка будет на правительство меньшинства. В таком случае, глава государства предоставит этой фракции возможность найти спасительное решение для назначения нового правительства», – отмечает автор.

«Второй – глава государства выдвинет собственного кандидата на должность премьер-министра, так как нет заявленного большинства и кандидата от этого большинства. Если этот кандидат будет отклонен, глава государства может выдвинуть и второго (своего) кандидата. Здесь важно соблюсти 45-дневный срок, предусмотренный действующим законодательством для назначения правительства.

Если у депутатов не сработает инстинкт политического самосохранения, и они не проголосуют за техническое правительство, без парламентской политической поддержки, тогда состоятся досрочные парламентские выборы», – отмечается в цитируемом материале.

Кристина Пендя


 
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