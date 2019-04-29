МНЕНИЕ: Сейчас политические партии полностью зависят от решений судей КС

В своем политическом анализе, Думитру Спэтару привел несколько доказательств того, что теперь в Молдове именно Конституционный суд (КС) играет главную роль на политической арене страны, устанавливая правила игры.

Таким образом, он ссылается на решение КС о смешанной избирательной системе, на решение КС о порядке роспуска парламента, и на решение КС о полномочиях правительства.

«Также КС должен назначить дату проведения всеобщих местных выборов. По крайней мере, так недавно сказал зампред ДПМ Андриан Канду в одном интервью. Логика проста – если парламент (орган, который должен установить дату всеобщих местных выборов) не в состоянии этого сделать, эта обязанность переходит КС.

Кроме того, ходят слухи, что КС может также продлить сроки полномочий нынешних местных избранников, если посчитает необходимым отложить всеобщие местные выборы до 2020 года. Так что сейчас политические партии полностью зависят от решений судей КС», – отмечает он.

Кристина Пендя