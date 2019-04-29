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Политика
Что должны знать политики, которые пытаются найти решение нынешнему политическому кризису в Молдове
29.04.2019

Часть политиков, которые прошли в парламент в результате парламентских выборов 24 февраля 2019 года, вовлечена в процесс выявления решения политического кризиса, который углубляется с каждым днем. В этом процессе им могут помочь соответствующие прецеденты, зарегистрированные в Молдове ранее. В связи с этим, ТРИБУНА составила условный рейтинг политических кризисов, потрясших Молдову за годы независимости.

На первом месте находится кризис, в результате которого Молдова пробыла без президента с сентября 2009 года по март 2012 года. «Парламент Республики Молдова не мог избрать президента страны с сентября 2009 года по март 2012 года. За это время попыток избрания главы государства было несколько, а также состоялись досрочные парламентские выборы (28 ноября 2010 года). Тогда Молдова установила мировой рекорд безвластия – 810 дней без президента. Кризис был преодолен только после избрания Николая Тимофти», – отмечает источник.

На втором месте массовые протесты 2002 года. «В январе 2002 года в Молдове начались массовые протесты в связи с решением коммунистической власти ввести обязательное обучение русскому языку со второго класса и заменить предмет «История Румынии» на «Историю Молдавии».

Протесты были организованы Христианско-демократической народной партией и продолжались до апреля 2002 года. Кризис удалось преодолеть только после вмешательства Совета Европы», – пишут авторы рейтинга.

На третьем месте политический кризис вследствие охоты в «Пэдуря Домняскэ». «В январе 2013 года общественность узнала об охоте в заповеднике «Пэдуря Домняскэ» с участием ряда высокопоставленных чиновников, в ходе которой был застрелен молодой бизнесмен. Этот трагический случай разделил правящую коалицию на два лагеря.

В результате обострения отношений между правящими партиями, коалиция распалась, и правительство было отправлено в отставку. Кризис удалось преодолеть только в конце мая 2013 года», – отмечается в материале.

Кристина Пендя


 
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