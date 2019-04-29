Налоговая служба предупреждает: это надо сделать до 2 мая, иначе - штраф

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Экономика
У граждан Молдовы осталось в распоряжении всего несколько дней, а тех, кто не успеет, ждет серьезный штраф.
День "Х" все ближе: молдавским налогоплательщикам стоит поторопиться. Физические лица могут подать декларацию о подоходном налоге за 2018 год до 2 мая включительно.
Из-за налоговой реформы 2018 год разделен на два налоговых периода:
первый этап – с 1 января по 30 сентября;
Так с начала прошлого года действовали две ставки подоходного налога – 7% (за доход до 33 тысяч леев) и 18% (более 33 тысяч леев в год), а затем стала применяться единая ставка в размере 12%.
Декларацию о подоходном налоге можно подать в бумажном варианте в любом территориальном отделении Налоговой службы, почтой – отправив заполненный бланк декларации заказным письмом в налоговое подразделение, где обслуживается налогоплательщик, а также в электронном виде, при наличии соответствующей мобильной/электронной подписи.
Если налогоплательщик не рассчитается с государством вовремя, то, согласно местному законодательству, ему грозит штраф.
В конце апреля и в начале мае подразделения Государственной налоговой службы будут работать по специальному графику:
30 апреля – с 09.00 до 17.00;
1 мая - с 09.00 до 15.00;
2 мая - с 08.00 до 19.00.
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