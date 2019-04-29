Молдаване «словили кураж» и все чаще берут кредиты в банках

Впервые за четыре года было зарегистрировано увеличение спроса на кредиты.

После четырех лет неумолимого спада объема кредитов, предоставленных банковским и небанковским сектором, в 2018 году был зарегистрирован рост на 4.4 млрд леев, что перекрыло практически полностью все падение.

Это произошло благодаря физическим лицам, которые стали спасателями финансового сектора Республики Молдова.

Этот рост был обеспечен главным образом небанковским сектором, который увеличил свой кредитный портфель примерно на 2.4 млрд леев. Банковский сектор увеличил свой кредитный портфель на 2 млрд леев в 2018 году.

Об этом свидетельстуют данные исследования IDIS Viitorul.

Небанковский сектор в кризисный период увеличил кредитный портфель в 2.7 раза, с 3.4 млрд леев в 2013 году до 9.1 млрд леев в 2018 году. Благодаря этому небанковские компании значительно увеличили свою кредитную долю национальной экономики - с 7.4% в 2013 году до 20.5% в 2018 году.

Рост кредитного портфеля небанковского сектора в кризисный период смягчило падение сектора кредитования.

Также в 2018 году, после 4-летнего падения, кредитный портфель банковского сектора значительно вырос. Это увеличение в основном связано с ростом кредитного портфеля, предлагаемого физическим лицам для потребления и ипотеки, и более половины этого роста было обеспечено одним банком - МAIB - который первым осознал, что основными клиентами банка являются физические лица.

По сути, физические лица стали спасательным кругом для всего финансового сектора.

На протяжении всего кризисного периода только кредитный портфель для физических лиц демонстрировал свой рост как в банковском, так и в небанковском секторах. Как следствие, доля кредитов, выданных физическим лицам, увеличилась с 15.5% в 2013 году до 40% в 2018 году.

В прошлом году падение кредитного портфеля, предоставленного финансовым сектором, остановилось на уровне 27 млрд леев, что на 11.5 млрд леев меньше исторического максимума в 2013 году, когда кредитный портфель юридических лиц (банковский и небанковский сектор) достиг уровня 38.5 млрд леев. Во второй половине 2018 года зафиксировано небольшое процесса кредитования юридических лиц как банковским, так и небанковским сектором, передает Agora.