Британский ЛГБТ-активист попытался излечиться от гомосексуализма в монастыре Сахарна

Священнослужители демонов не обнаружили.

Ник Йовчик-Сас, ЛГБТ-активист из Великобритании, рассказал о своей попытке излечиться от гомосексуализма в молдавском монастыре. Об этом гей, известный также как блоггер (он ведёт блог под названием "Ortodox Provocateur"), поведал в своём очередном видео. Местом для совершения обряда Йовчик-Сас выбрал молдавский монастырь Сахара.

Однако решить проблему активиста молдавские священнослужители не сумели - по его словам, в нём "бесов найдено не было", так Ника заверили монахи. Сам он признался, что во время обряда не почувствовал никаких особых изменений.