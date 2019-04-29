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Общество
Британский ЛГБТ-активист попытался излечиться от гомосексуализма в монастыре Сахарна
29.04.2019

Священнослужители демонов не обнаружили.

Ник Йовчик-Сас, ЛГБТ-активист из Великобритании, рассказал о своей попытке излечиться от гомосексуализма в молдавском монастыре. Об этом гей, известный также как блоггер (он ведёт блог под названием "Ortodox Provocateur"), поведал в своём очередном видео. Местом для совершения обряда Йовчик-Сас выбрал молдавский монастырь Сахара.

Однако решить проблему активиста молдавские священнослужители не сумели - по его словам, в нём "бесов найдено не было", так Ника заверили монахи. Сам он признался, что во время обряда не почувствовал никаких особых изменений.


 
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