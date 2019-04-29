Экс-генпрокурор Молдовы предположил, кто мог быть на борту самолета, незаконно приземлившегося в Кишиневе

Экс-генпрокурор Молдовы Валерий Гурбуля заявил, что знает, кого привезли в Молдову самолетом, который незаконно приземлился в аэропорту.

Чиновник утверждает, что в авиации не бывает случайностей и самолет не могу просто оказаться в Молдове и заблудиться.

- Могли спокойно что-то привезти под видом ошибки, ой, не туда залетели, извините, а могли и, на самом деле, по ошибке к нам залететь! За исключением андроповских времен и еще пары случаев, как правило, не сбивают самолеты, которые без разрешения залетели в чужое воздушное пространство. У нас и средств для этого нет. Кроме того, у нас нет эффективного контроля для перехвата и принудительной посадки самолета.

Но, раз самолет сел, возникают вопросы - тема слежения за самолетом, к диспетчерской службе, экипаж попросил разрешения на экстренную посадку, как самолет не только нарушает наше воздушное пространство, но и садится в аэропорту, будучи уверен, что у него будут посадочная полоса, диспетчерское сопровождение, система транспойдера, по которому определяется точная глиссада, то есть, траектория посадки, выбор свободной посадочной полосы. Это то, что я помню из авиационной безопасности, когда был секретарем Совбеза. Может, самолет запросил экстренную посадку, либо экипаж должен быть уверен, что его примут на земле. Это однозначно, - объясняет экс-генпрокурор Молдовы, бывший секретарь Совбеза Валерий Гурбуля.

По мнению экс-генпрокурора, речь может идти о сыне бывшего президента Молдовы Петра Лучинского.

- Однозначно! В конце концов, того же сына экс-президента Молдовы Петра Лучинского - Сергея, которого в Румынии приговорили к реальному сроку лишения свободы. Есть такая версия, многие об этом говорят. Ведь если Сергей Лучинский обнаружится в Молдове, то по законодательству РМ собственные граждане не подлежат экстрадиции, их не выдают. По Европейской конвенции необходимо отправить приговор в Молдову для его переподтверждения национальной судебной инстанцией, ну и отбывания наказания. В принципе, гипотетически на борту самолета могло быть что угодно, начиная от кого-то и заканчивая чем-то, - сообщил Гурбуля изданию kp.md.

Ранее мы писали о том, что в Кишиневском международном аэропорту незаконно приземлился самолет Boeing 737-800, зарегистрированный на острове Крит в Греции. Согласно данным открытых источников, компании BlueBird Airways принадлежит всего четыре самолета, и лишь один из них – модели Boeing 737-800.

Однако вопрос, с какой целью самолет греческой авиакомпании Blue Bird Aviation нарушил воздушное пространство Молдовы, пока так и не прояснился. Версия о том, что греческие пилоты «вылетели без разрешения, чтобы пошутить и развлечься» - звучит уж слишком бредово. По другой версии самолет, которым управляли два пилота-ирландца, с тремя пассажирами на борту – двумя греками и одним американцем, вылетели из Бухареста для тестового полета.

Вроде бы, американец намерен был приобрести авиалайнер, а один из греков – его владелец. По этой версии, приземлились они в Кишиневе, так как получили на это разрешение от соответствующих молдавских структур. Также остается только гадать, сколько пассажиров и членов экипажа находилось на борту авиалайнера, и что им было нужно, что они решили посетить Кишинев столь экстремальным образом.