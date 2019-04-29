Вниманию граждан Молдовы, путешествующих в Италию: Раньше за эту нашу привычку не наказывали, а теперь штрафуют на 300 евро

Важная новость для любителей покурить на берегу: на всех пляжах Италии запретили бросать в песок окурки. Штраф для нарушителей составит порядка 300 евро. Идея хорошая, но этого не достаточно. Многие считают, что нужно запретить курение на пляжах по всей Италии, поскольку пляж — открытое пространство, на котором сосредоточено много людей, здоровье которых должно быть в безопасности. Законодательные органы и муниципалитеты заинтересованы, чтобы запретить курение на национальных пляжах.

Новыми правилами уже введен запрет на курение в автомобиле (на стоянке или во время движения) и в присутствии беременных женщин. Также нельзя курить на открытом воздухе возле больниц и детских учреждений. Настало время последовать примеру некоторых местных органов власти, которые запретили курить на пляжах. Учеными из Национального института рака в Милане были проведены научные исследования на пляже в Бибионе. Результаты были столь значительны и невероятны, что в 2014 году, впервые в Италии, запретили курить на курорте, сообщает medmafia.ru

При определенных условиях загрязнения скапливаются под зонтиком. Концентрация вредных веществ может многократно превышать допустимый уровень. А ведь на пляже хочется расслабиться и дышать свежим морским воздухом, а не отравлять свой организм сигаретным дымом…