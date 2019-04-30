С завтрашнего дня начинаются дожди, температура воздуха слегка снизится

Начавшаяся неделя обещает быть дождливой и прохладной. Дожди ожидаются как слабые, так и сильные по всей территории страны, однако наибольшая влажность будет на севере республики.

Завтра ожидаются грозы с молниями во всех трех регионах страны, будет довольно тепло. В обед температура воздуха достигнет 22-24 градусов выше нуля.

В среду вновь ожидаются дожди, однако без молний. Кроме того, температура воздуха снизится - максимальная температура достигнет 16-18 градусов Цельсия.

В четверг слабые дожди ожидаются на севере и в центре Молдовы, а максимальная температура воздуха не превысит +19 градусов Цельсия. В пятницу дожди будут только на севере страны, а температура воздуха повысится на 1 градус по сравнению с четвергом.

Н выходных ожидается одинаковая погода - на севере максимальная достигнет +21 градуса Цельсия, в центре - 22 градуса выше нуля, а на юге максимальная температура составит +23 градуса Цельсия.

В субботу также ожидаются слабые осадки на севере страны, а в субботу - на севере в центре, сообщает Государственная гидрометеорологическая служба.