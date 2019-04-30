Все меньше детей рождаются в Молдове

В Молдове продолжается сокращение населения, вызванное спадом рождаемости. В 2018 году число новорожденных сократилось на 4.3 процента по сравнению с 2017 годом. Об этом сообщает Национальное бюро статистики.

Согласно НБС в 2018 году в Республике Молдова родилось 32 606 детей, что на 1 454 ребенка меньше чем в 2017 году.

В то же время в прошлом году родилось больше мальчиков нежели девочек. Из общего количество новорожденных 51.7% составляют мальчики. Таким образом на 100 новорожденных девочек приходится 107 мальчиков.

Согласно правовой ситуации, число детей, рожденных в прошлом году вне брака, составило 6911 или 21.2%.