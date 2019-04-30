30 Апреля 2019
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Семья
Все меньше детей рождаются в Молдове
30.04.2019

В Молдове продолжается сокращение населения, вызванное спадом рождаемости. В 2018 году число новорожденных сократилось на 4.3 процента по сравнению с 2017 годом. Об этом сообщает Национальное бюро статистики.

Согласно НБС в 2018 году в Республике Молдова родилось 32 606 детей, что на 1 454 ребенка меньше чем в 2017 году.

В то же время в прошлом году родилось больше мальчиков нежели девочек. Из общего количество новорожденных 51.7% составляют мальчики. Таким образом на 100 новорожденных девочек приходится 107 мальчиков.

Согласно правовой ситуации, число детей, рожденных в прошлом году вне брака, составило 6911 или 21.2%.


 
Количество просмотров:
65
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2019 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.