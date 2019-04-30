Частным автомобилям запрещено проезжать на территорию кладбищ

Примэрия Кишинева предупреждает, что в преддверии Радоницы на кладбища нельзя будет попасть на автомобиле.

Доступ частных автомобилей на территории столичных кладбищ будет запрещена из-за работ по уборке и благоустройству специализированными службами.

Таким образом со второго мая 2019 будет ограничен доступ автомобилей на территорию кладбища Святого Лазаря по улице Дойна.

Также с 3 мая 2019 года запрет распространится и на другие кладбища столицы - Центральное кладбище на улице Матеевича, Католическое кладбище на улице Трандафирилор 11, кладбище Святая Троица по Мунчештскому шоссе, кладбище Скулень в переулке Кэлэраш и кладбище Чобану по улице Декабристов 39.

Вполне возможно, что такое решение заставит дважды подумать столичных модников и модниц, которые зачастую предпочитают на кладбище приезжать на каблуках и в неподходящей одежде.