В Молдове может быть серьезный дефицит меда: узнайте причину

В 2019 году ожидаются малые объемы урожая цветочного меда.

Специалисты сообщают, что в Молдове погибли около двух тысяч пчелиных семей. Он утверждают, что это произошло в силу использования ядохимикатов, которыми обрабатывают плодовые деревья.

Многие пасечники потерпели урон в 10-20 тысяч леев. Однако, напоминает Sputnik, садоводы должны информировать пчеловодов о планирующейся химобработке деревьев. В Агентстве продовольственной безопасности утверждают, что эти предписания практически не исполняются – в результате гибнут тысячи трудолюбивых насекомых.

В этом году больше всего пчел погибло в Яловенском и Унгенском районах республики. В 2018 году в результате применения ядохимикатов погибли 15 тысяч пчел.