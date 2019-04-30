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Экономика
В Молдове может быть серьезный дефицит меда: узнайте причину
30.04.2019

  В 2019 году ожидаются малые объемы урожая цветочного меда. 

Специалисты сообщают, что в Молдове погибли около двух тысяч пчелиных семей. Он утверждают, что это произошло в силу использования ядохимикатов, которыми обрабатывают плодовые деревья. 

Многие пасечники потерпели урон в 10-20 тысяч леев. Однако, напоминает Sputnik, садоводы должны информировать пчеловодов о планирующейся химобработке деревьев. В Агентстве продовольственной безопасности утверждают, что эти предписания практически не исполняются – в результате гибнут тысячи трудолюбивых насекомых.

В этом году больше всего пчел погибло в Яловенском и Унгенском районах республики. В 2018 году в результате применения ядохимикатов погибли 15 тысяч пчел.


 
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