Полиция Кишинева - "КП" о мужчине, которому по ошибке в банке дали на 20 тысяч леев больше и объявили в розыск

Кишиневец считает, что все это подстроил человек, работающий в службе безопасности банка.

Житель Кишинева подаст в суд на столичную полицию, объявившую его в розыск. Вечером 27 апреля мужчина разменял в банке 800 долларов и получил на руки чуть больше 14 тысяч леев.

Однако в кассе банка почему-то засчитали выдачу на 20 тысяч леев больше и обратились в полицию. Правоохранители тут же опубликовали видеозапись с камер наблюдения, где гражданин заходит в банк и получает деньги.

Объявленный в розыск мужчина уже разобрался с банком, объяснившим инцидент «технической ошибкой». Теперь будет выяснять отношения с полицией.

Кишиневец намерен подать в суд на столичную полицию. В то же время он отмечает, что все это подстроил человек, работающий в службе безопасности банка,

- Пусть подает на нас в суд! - отметили для "Комсомолки" в руководстве муниципальной полиции. - Но это не означает, что суд он выиграет!

Кстати, информация о розыске и само видео до сих пор размещены на сайте Инспектората полиции Кишинева...

ЛЕОНИД РЯБКОВ