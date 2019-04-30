Певица Валерия обратилась к гражданам Молдовы.

Она с нетерпением ждет встречи...

Президент Молдовы Игорь Додон пригласил российскую певицу Валерию в Молдову.

"По моему приглашению народная артистка России Валерия выступит в Кишиневе и в Бельцах 9 Мая, в День Победы. Популярная исполнительница давно не была в нашей стране, и мы будем очень рады видеть ее в Молдове в этот важный день!

Вместе с Валерией на сцену выйдут президентский оркестр и молдавские артисты. Концерты пройдут в 14.00 в Бельцах и в 19.00 в Кишиневе. В столице мероприятие завершится красочным салютом.

Отпразднуем Победу вместе!" - написал президент в Фэйсбуке.

Он опубликовал и видео, в котором Валерия обращается к жителям Молдовы. Певица сказала, что с нетерпением ждет встречи в Кишиневе и Бельцах.

Валерия приедет в Кишинев.