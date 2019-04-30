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Политика
Румыны из Республики Молдова смогут избрать евродепутатов на 36 избирательных участках
30.04.2019

36 избирательных участков для избрания членов Румынии в Европейский парламент, будут открыты в Республике Молдова 26 мая. Участки будут организованы в дипломатических и консульских представительствах Румынии, в офисах румынских культурных учреждений за рубежом, в почетных консульствах, а также в других местах. Большинство избирательных участков будут открыты в Кишиневе и Бельцах, передает IPN.

Согласно пресс-релизу Министерства иностранных дел Румынии, 13 избирательных участков будут открыты в муниципии Кишинев, один из которых в Дурлештах, а два избирательных участка будут организованы в Бельцах. По одному избирательному участку будут открыты в Унгенах, Сороках, Дрокии, Единцах, Фалештах, Флорештах, Теленештах, Хынчештах, Яловенах, Ниспоренах, Оргееве, Каушанах, Новых Аненах, Бардаре, Кэлэраше, Кагуле, Кантемире, Чимишлии, Джурджулештах, Леове и Карабетовке.

МИД Румынии отмечает, что, согласно действующему законодательству, на выборах 26 мая румынские граждане, которые внесены в избирательные списки других государств-членов ЕС, могут осуществлять право голоса для избрания представителей Румынии в Европейский парламент только после того, как подадут декларацию под свою ответственность, согласно которой не осуществили свое право голоса на тех же выборах для членов Европейского парламента в государстве-члене ЕС, в списки избирателей которых внесены. Для осуществления права голоса румынские граждане должны иметь действительное румынское удостоверение личности.

Всего на выборах в Европейский парламент за пределами Румынии открыт 441 избирательный участок. Помимо Республики Молдова, большинство из них организованы в Италии, Испании, США, Великобритании, Германии и Франции.

Это уже четвертый раз, с момента вступления Румынии в Европейский союз, когда в Румынии проводятся выборы в Европейский парламент. Предыдущие выборы состоялись в ноябре 2007 года, июне 2009 года и мае 2014 года.


 
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