30 Апреля 2019
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Общество
После Пасхи жители Молдовы спешат сжечь лишние калории
30.04.2019

Обилие на праздничных столах жирной пищи, большое количество мучных изделий и сладостей заставляет срочно бежать в спортзал или в парк, чтобы распрощаться с лишними калориями.

"Надо вернуться в спортзал, чтобы убрать калории, которые набрали в праздники. На второй день нужен спорт".

Некоторые предпочли спортзалу бег и прогулки по паркам.

Чувствую, что немного набрала лишнего. В гостях была, немного переела, поэтому на этой неделе планирую сжечь калории, то есть тренироваться вдвое больше. Предпочитаю занятия на улице, так мозг насыщается кислородом и обмен веществ лучше".

Тренеры советуют избегать чрезмерных усилий.

В этот период диетологи рекомендуют пить как можно больше воды и следить за качеством и количеством еды.


 
Количество просмотров:
52
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2019 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.