После Пасхи жители Молдовы спешат сжечь лишние калории

Обилие на праздничных столах жирной пищи, большое количество мучных изделий и сладостей заставляет срочно бежать в спортзал или в парк, чтобы распрощаться с лишними калориями.

"Надо вернуться в спортзал, чтобы убрать калории, которые набрали в праздники. На второй день нужен спорт".

Некоторые предпочли спортзалу бег и прогулки по паркам.

Чувствую, что немного набрала лишнего. В гостях была, немного переела, поэтому на этой неделе планирую сжечь калории, то есть тренироваться вдвое больше. Предпочитаю занятия на улице, так мозг насыщается кислородом и обмен веществ лучше".

Тренеры советуют избегать чрезмерных усилий.

В этот период диетологи рекомендуют пить как можно больше воды и следить за качеством и количеством еды.