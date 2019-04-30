После Пасхи жители Молдовы спешат сжечь лишние калории

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Общество
Обилие на праздничных столах жирной пищи, большое количество мучных изделий и сладостей заставляет срочно бежать в спортзал или в парк, чтобы распрощаться с лишними калориями.
"Надо вернуться в спортзал, чтобы убрать калории, которые набрали в праздники. На второй день нужен спорт".
Некоторые предпочли спортзалу бег и прогулки по паркам.
Чувствую, что немного набрала лишнего. В гостях была, немного переела, поэтому на этой неделе планирую сжечь калории, то есть тренироваться вдвое больше. Предпочитаю занятия на улице, так мозг насыщается кислородом и обмен веществ лучше".
Тренеры советуют избегать чрезмерных усилий.
В этот период диетологи рекомендуют пить как можно больше воды и следить за качеством и количеством еды.
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