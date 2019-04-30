«Восточное партнерство»: Молдова у «разбитой витрины»

14 мая в Брюсселе состоится конференция высокого уровня Евросоюза, приуроченная к десятой годовщине программы «Восточное партнерство». Как сообщает радио «Свободная Европа», главы государств - стран ЕС не приедут, их заменят другие высокопоставленные чиновники. Десять лет назад на саммите ЕС в Праге Молдова вместе с Украиной и Грузией подписали соглашение о «Восточном партнерстве». Нам, как и другим странам бывшего СССР, европейцы обещали многомиллионные кредиты и гранты для проведения реформ. Что изменилось? Что дали реформы на европейские деньги?

Закрыли около 300 школ

Реформа образования шла под диктовку международных европейских структур, Всемирный банк выделил на эти цели 40 миллионов долларов. Потратить их предусматривалось на «оптимизацию», то есть закрытие детских садов, начальных школ, гимназий и лицеев, а также на модернизацию окружных учебных заведений: открытие лабораторий, спортзалов, классов информатики. Планировалось купить школьные автобусы, чтобы возить учеников в окружные школы.

В 2009-2017-м закрыли около 300 детсадов и школ, ушли более 1,5 тысячи педагогов, бесхозные здания разрушились. По данным ЮНИСЕФ от 2017 года, каждый десятый ребенок в Молдове не ходит в школу. Большая часть интернатов закрыта, детей отправили домой к родителям-алкоголикам, немощным бабушкам и дедушкам. Многие попрошайничают и воруют.

Закупка школьных автобусов сопровождалась коррупционными скандалами: их стоимость при проведении тендеров в два и более раза превышала реальную. Никого не наказали. Многие автобусы – подержанные, они часто ломаются, дети пропускают уроки.

Гагаузия и Окница отказались от «оптимизации» образования

АТО Гагаузия и Окницкий район – единственные регионы, где не стали закрывать учебные заведения, нашли способ сохранить группы и классы с небольшим количеством детей. Администрации Окницкого района удалось спасти от закрытия пять небольших школ, в которых обучалось по 70-100 детей. Нашли спонсоров. Башкан Ирина Влах также с самого начала категорически отвергла идею «оптимизации» образования в автономии.

Скандальный проект закрытия больниц

По наказу европейских партнеров власть взялась наводить европейские «порядки» в медицине, закрывая больницы в регионах.

В конце июня 2017 года на заседании коллегии минздрава был представлен проект «Реформа больниц в Молдове», рассчитанный на семь лет. Суть его директор института срочной медицинской помощи Михай Чокан прокомментировал так: «Треть людей, которые умирают в больницах, могли жить, если бы была эффективная система больничных услуг». Но больницы отдалили на десятки километров от городов и сел.

Согласно проекту, который был подготовлен еще в 2015 году, вместо 71 государственной больницы в течение семи лет должно остаться 19. Плечо подставил Всемирный банк. Но возмутились гражданское общество и СМИ, скандальный проект положили под сукно. Но больницы тихо закрывают, последний пример – липканская больница. В конце прошлого года было опять объявлено, что часть районных больниц сократят. Каких именно - правительство пока держит в секрете. Неизвестна и судьба медперсонала.

ЕС разочарован

Наши европеинтеграторы обещали европейцам побороть коррупцию. Чиновники ЕС поверили и обещали выделить на реформирование молдавской юстиции 58,2 миллиона евро. Из этой суммы 15 миллионов выделили в ноябре 2013 года. Еще 13,2 миллиона мы получили в августе 2014-го. На что были потрачены эти деньги – неизвестно: проблемы только обострились.

Осенью 2017 года ЕС решил больше не платить за реформу правосудия. В пресс-релизе делегации ЕС в Молдове объяснили: «Молдавские власти проявили недостаточную приверженность реформированию сектора правосудия в 2014-м и 2015 годах. При недостаточном распределении средств и персонала необходимые реформы не проводились. В результате был недостаточный прогресс».

«Недостаточный прогресс» и в других сферах. Единственные «достижения» - повышение пенсионного возраста до 63 лет и многократно возросшие зарплаты госчиновников, судей, прокуроров, таможенников и других представителей силовых структур.

Молдова – эталон того, как не надо интегрироваться в Европу

Молдова провалила проект «Восточное партнерство», всего за несколько лет превратившись в самую проблемную страну на границе Евросоюза, комментирует издание Regtrends.com. Уродливые черты молдавской политики, сформированные под зонтиком «Восточного партнерства», все сложнее игнорировать. Кража миллиарда из банковской системы, захват власти олигархом, избирательное правосудие и попрание демократических стандартов сделали РМ едва ли не главной «головной болью» EC. Молдову приводили в пример другим участникам программы «Восточного партнерства» - но сейчас она осталась у «разбитой витрины».

Молдаван хотят оторвать от России

«Главная цель программы «Восточное партнерство» не помочь бывшим республикам СССР, в том числе и Молдове, а окончательно «разлучить» их с Россией», - заявил эксперт Российского института стратегических исследований Олег Неменский в эфире радио Sputnik.

По его мнению, страны, которые выбрали так называемую «европейскую перспективу» - обещание членства в Евросоюзе, - не получили от ЕС желаемых результатов: «Молдова на своем опыте смогла убедиться, что действие экономических и политических соглашений с ЕС не приносит тех благ, на которые очень рассчитывали и которые были обещаны. Сейчас настроение молдаван сменилось в сторону возвращения в евразийское пространство».

«Партнерство» как способ дезорганизации постсоветского пространства

Политолог, публицист, преподаватель департамента политологии финансового университета при правительстве России Леонид Крутаков считает, что программа «Восточное партнерство» - это некий выхолощенный вариант организации ГУАМ.

«Если посмотреть по географическому расположению этих стран, то это фактически несостоявшийся блок ГУАМ, - сказал эксперт в эфире радио Sputnik. – В нем, как и в «Восточном партнерстве», говорилось о демократии, и при этом речь шла о создании собственных миротворческих сил, фактически военного блока на южных границах России. Плюс создание транзита поставок энергоносителей в обход России. К ГУАМ должны были присоединиться Казахстан, Туркмения, Турция, Румыния и Болгария. Сегодняшнее «Восточное партнерство» лишено даже того содержания, которое планировалось и было в ГУАМ».

Аналитик утверждает, что «Восточное партнерство» - это дезорганизационный проект, Европа хочет вытеснить Россию и требует за это заплатить: «На прошлый саммит не поехал Лукашенко, он послал главу МИД, который сформулировал проблемы «Восточного партнерства». Сказал, что построить мир и безопасность в Европе без России или в ее обход, или вопреки ее интересам - невозможно. «Восточное партнерство» - это пустота. Потому что ЕС в обмен на подписание соглашения об интеграции ничего конкретного не предлагает, кроме экспорта правовой системы, что всегда называлось колониализмом. «Восточное партнерство» - это способ дезорганизации постсоветского пространства»».

Николай МЕНЮК

«Восточное партнерство» - политическая инициатива ЕС, направленная на сближение с Евросоюзом Молдовы, Армении, Белоруссии, Грузии, Украины и Азербайджана. Официально она предусматривает значительное повышение уровня политического взаимодействия, широкую интеграцию бывших советских республик в экономику ЕС и увеличение объемов финансовой помощи. Но участие в программе не предполагает перспективы членства в ЕС. По мнению экспертов, цель – оторвать страны от России и создать на ее южных границах военный блок.