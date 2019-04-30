Безнаказанное отравление нации происходит у всех на виду

Медленное и тихое истребление молдавского населения не останавливается ни на секунду. Но, похоже, до этого нет дела даже жертвам.

Опасно для жизни

Два несчастных случая, которые произошли в последние несколько лет, точно указали жителям Молдовы, что их здоровье, а значит и жизнь, постоянно подвергаются опасности. Однако, одни просто недопонимают всего драматизма ситуации, а другие не желают взглянуть правде в глаза, потому что не видят выхода. Кроме того, тот, кто должен в первую очередь бить тревогу – власть и политики, предпочитают имитировать отеческую заботу о людях и делать вид, что обстановка находится под полным контролем.

В 2013 году в Бельцах двухмесячный ребенок попал в клиническую больницу в тяжелом состоянии. Выяснилось, что малыш отравился нитратами, которые содержались в колодезной воде. Его родители использовали ее при искусственном вскармливании, полагая, что она лучше, чем водопроводная.

Рубеж преодолен

В 2017 году страна узнала о трагической смерти пятимесячного малыша из села Миток Оргеевского района. Он был доставлен в Кишинев вместе сестрой-близняшкой в состоянии тяжелого отравления. Ребенок вскоре скончался. Со слов матери, дети отравились йогуртом, которым она их покормила. Однако педиатры поставили эту версию под сомнение. Чтобы отравиться кисломолочным продуктом, его нужно было съесть очень-очень много. Более вероятной причиной было то, что мать дала пить детям колодезную воду. Случай произошел в феврале. А в «это время снег тает и в колодезной воде много микробов», - заключила педиатр Ирина Кобзарь.

Оба случая, безусловно, были знаковыми, и они предупреждали жителей страны, что преодолен опасный рубеж. Вода, которую пьют молдаване, используют в гигиенических целях и в сельском хозяйстве, наносит здоровью непоправимый урон. Фактически происходит медленное и тихое истребление населения страны.

Негативная динамика

СМИ приводят пугающую статистику. Еще в 2012 году в национальной стратегии в области окружающей среды приводились тревожные данные, согласно которым в сельской местности вода примерно в 80 процентах колодцев не соответствует стандартам качества. И ситуация продолжает ухудшаться.

Выборочная проверка, проведенная министерством здравоохранения, труда и социальной защиты в 2015-2016 годах, показала, что вредные химические соединения присутствовали в 56 процентах образцов колодезной воды, а микробы и бактерии были найдены в 19 процентах проб. Но данные исследования, представленные активистами «Pune Umărul» позже, в 2018 году, демонстрируют, что все становится только хуже.

Более 60 процентов жителей сельской местности постоянно потребляют загрязненную воду из колодцев, которая в 82 процентах случаев содержит вредоносные химические соединения, а в 47 процентах проб - бактерии и микробы. Негативная динамика наблюдается на фоне того, что в последние годы при иностранной финансовой поддержке реализуются проекты обеспечения жителей сел качественной питьевой водой.

Самоотравление

Что важно, жители сельской местности не знают, какую воду пьют на самом деле. Большинство колодцев находятся у людей в частных подворьях, и государственные санитарные службы их не проверяют.

Согласно нормативам, анализируется состояние воды только из водопроводов, артезианских скважин и колодцев общественного пользования (при количестве потребителей не менее 25 человек). То есть, для того, чтобы узнать, пригодна ли для питья вода из большинства колодцев, необходимо в каждом случае самостоятельно заказать и оплатить анализ. Мало кому по карману такое исследование. В зависимости от того, какие параметры вас интересуют (химический состав, микробиология), стоимость анализа колеблется от 500 до 3000 лей.

Поскольку состояние воды меняется, проверки необходимо проводить регулярно. Если иметь в виду бедственное положение большинства жителей молдавских сел, а также их неосведомленность, то можно быть на сто процентов уверенным, что исследования, дающие полную картину, никто не заказывает. Люди пьют то, что им доступно. Вода в четырех случаях из пяти непригодна для питья. Данные национального центра превентивной медицины: потребление некачественной питьевой воды в Молдове вызывает около 20 процентов всех заболеваний. В странах ЕС – в среднем 6 процентов.

Вода из-под крана непригодна для питья

К неутешительному выводу пришли авторы исследования 2015 года «Мониторинг питьевой воды, распределяемой через центральную систему водоснабжения в городах РМ», профинансированного правительством Швеции и министерством иностранных дел Дании. Большая часть водопроводной воды в Молдове для питья непригодна.

Пробы брались как в общественных учреждениях (школах, детсадах, больницах, поликлиниках), так и в жилых домах. Оказалось, что физико-химические и микробиологические параметры воды в большинстве случаев не соответствуют требованиям госрегистра минеральных натуральных вод, питьевых, а также неалкогольных напитков. Только в 30,6 процента проб физико-химические параметры близки к норме. А микробиологические показатели соответствуют норме в 56 процентах проб.

Зоны повышенного риска

Хуже всего ситуация в небольших городах и водопроводах сельской местности, где используют артезианские источники. В пробах обнаружены несоответствия по ряду физико-химических показателей: натрию, аммонию, содержанию железа, нитритов, нитратов, фторидов, бора. Самая плохая вода течет в кранах на юге и в некоторых центральных районах.

О том, что содержание фтора в артезианской воде на территории страны повышено, известно давно. Избыток фторидов фиксируется в Новоаненском, Каушанском, Фалештском, Глодянском, Рышканском, Хынчештском, Оргеевском, Комратском и Штефан-Водском районах. Постоянное употребление такой воды может вызвать крапчатость зубов, повредить кости (остеосклероз) и флюорозис. Последнее заболевание проявляет себя такими симптомами: хрупкость костей, потеря веса, анемия, отвердение (известкование) связок, ухудшение общего состояния, негибкость суставов. В зоне особого риска - люди, страдающие диабетом и почечной недостаточностью. Больше всего фторидов в Яловенском районе.

В Криулянах в два раза превышен показатель по нитратам и в 1,7 раза по концентрации сульфитов. В Единцах обнаружено огромное количество нитритов, в 12,6 раз больше нормы. В Хынчештах – железа, в 3,7 раза выше предельной нормы. А в Тараклии, например, натрия в 2.5 раза больше установленного показателя, а бора в три раза.

Почти в половине городов есть проблемы с концентрацией солей (жесткостью воды). В Рышканах показатель в 50 раз меньше нормы.

Реки умирают

Главный вывод исследования – самая некачественная вода в водопроводных сетях, использующих подземные, артезианские источники. Лучше ситуация в крупных городах, которые подпитываются из Днестра и Прута. Но дело не в том, что вода в реках чище. В крупных городах используются системы очистки и больше контроля.

Но не стоит обольщаться. Из-за изношенности сетей городским жителям, чтобы довести качество водопроводной воды до безопасного уровня, нужно использовать дополнительные фильтры.

Но ситуация с главными источниками воды – реками Днестр и Прут - постоянно ухудшается. Долгие годы власть относилась к водному достоянию страны варварски и безответственно. «Что говорить, если на уровне парламента был принят закон, позволяющий добывать гальку и песок из Днестра и Прута без ограничений, что ставит под угрозу их экосистему. Песок и гравий в реках служат естественным фильтром для воды, и чем грязнее вода, тем больше уходит средств на ее механическую очистку», - возмущается Илья Тромбицкий, доктор биологии и директор Международной ассоциации хранителей реки Днестр «Eco-TIRAS».

Усугубляет ситуацию органическое загрязнение Днестра, оно доминирует в Молдове, так как сельское хозяйство страны нетехнологично. «В реки смывается большое количество гумуса, земля теряет плодородие, а вода чище не становится. Малые и средние реки - жалкое зрелище. В них или совсем нет, или мало воды, они перегорожены множеством дамб, малых водохранилищ и прудов, большинство которых построено самовольно или с разрешения, полученного за взятки. Как правило, земля распахана почти до воды, вдоль берегов нет посадок деревьев и кустарников, что провоцирует эрозию почв. Так реки мельчают и умирают», - подводит итог Илья Тромбицкий.

Союз коррумпированности, некомпетентности и безответственности

Безусловно, ситуация с обеспечением населения Молдовы качественной питьевой водой превратилась в серьезную проблему из-за ненадлежащего управления водными ресурсами, замешанного на коррумпированности, некомпетентности и безответственности.

Из-за неэффективного управления территориями, по мнению экспертов, малые реки теряют около 90-95 процентов воды. Серьезную озабоченность общественности вызывает и судьба главных рек – Днестра и Прута. Истинное же отношение властей, национальных и местных, вскрывают реальные факты, которые просто шокируют.

Вспомним, что молдавское правительство обсуждало с инвесторами из Китая возможность строительства компактной АЭС, хотя изначально ясно, что проект уничтожил бы все водные ресурсы Молдовы. Потом был скандал с американской компанией Frontera Resources International, с которой правительство заключило договор о концессии. Эксперты выяснили, что речь шла о добыче сланцевого газа, что предполагает использование огромных объемов воды. Странную позицию правительство Молдовы занимало и в связи с решением Украины построить в верховьях Днестра гидроузла.

Сорокские нечистоты

Показательна и сорокская история, начавшаяся более 25 лет назад. С 1993 по 2001 год неочищенные стоки из Сорок периодически разливались из-за неисправного трубопровода и попадали на улицы украинского села Цекиновка, загрязняя грунты, подземные и наземные воды, колодцы, расположенные возле коллектора, и реку Днестр. В 2001 году из-за отсутствия денег на ремонт использование комплекса очистки было приостановлено.

Стоки из Сорок начали сбрасывать прямо в Днестр. Все это время Украина и Молдова вели переговоры о ликвидации загрязнения бассейна реки Днестр и эксплуатации очистных сооружений. Молдавская сторона оценила стоимость всего комплекса работ в 15-30 миллионов долларов. Украина указывала, что «современные отечественные и зарубежные технологии позволяют построить компактные очистные сооружения на небольшой площади за 2,5 миллиона долларов».

В 2007 году ЕС выделил Молдове 4,5 миллиона евро на реконструкцию очистных сооружений города Сороки. И вот результат: Сороки ежедневно сливают в главную реку Молдовы 2300 кубометров сточных вод. А это значит, что скот, рыба и люди по-прежнему заражаются гельминтами и другими серьезными болезнями.

Что в бутылках?

В ситуации, когда действия властей не вызывают доверия, население, конечно, обращается к меньшему из зол и выбирает в качестве источника воды бутилированный продукт.

В Молдове розливом воды занимаются около 60 фирм. Утверждается, что задействованы лучшие природные источники. Их примерно сорок. Предполагается, что качество воды, разливаемой в пластиковые бутылки, ее соответствие заявленным характеристикам постоянно контролируются. Однако за всю историю производства так и не сформирована система независимого мониторинга. К государственным службам из-за тотальной коррупции, увы, доверия нет.

Вспоминаются два резонансных случая разоблачений производителей. В частности, с заявлением о качестве бутилированной воды выступило общественное объединение «Casade ajutor reciproca pensionarilor din sectorul Ciocana». В 2009 году их проверка установила повышенную минерализацию воды в марках «Gura Căinarului» и «Aqualife» известного производителя «Rusnac-MoldAqua». Однако, эта проверка очень похожа на проделки конкурентов.

В 2016 году интернет-пространство всколыхнули два блогера. Дан Дэнуца и Павел Дуганов проверили с помощью тестера «Water Quality Tester» качество воды из-под крана и качество бутилированной. Оказалось, вода некоторых марок далека от идеала. Итого эксперимента немедленно опровергли «авторитеты» из фирм-производителей.

Известные бренды: мышьяк, нитраты, микроорганизмы

О том, что качество бутилированной воды не всегда соответствуют стандартам, особенно у производителей, работающих недавно, рассказал и доктор химических наук Ион Кашкавал, консультант АО "Apă-Canal Chişinău". Следует обратить внимание и на цены, подчеркивает ученый: «Литровая бутылка воды стоит 8-17 лей, в то время как 1000 литров обработанной питьевой водопроводной воды стоят всего 12 лей».

Кто прав? Продажа воды в пластиковых бутылках – очень выгодный бизнес. А для предпринимателя на первом месте всегда прибыль. Недавно в США разразился скандал: бутилированная вода 11 известных брендов содержала мышьяк, опаснейший яд. В марте этого года российский «Госконтроль» проверил образцы бутилированной воды известных брендов «Шишкин лес», Bonaqua, «Святой источник», Evian и др.. В некоторых образцах содержание микроорганизмов превышало допустимое количество в 70 раз. В других был найден запредельный объем нитратов и нитритов, других опасных веществ. А заявленных полезных микро- и макроэлементов, наоборот, не досчитались. Нет основания думать, что в Молдове ситуация лучше.

Кроме того, следует иметь в виду, что в водопроводной, природной и бутилированной воде обнаруживаются частицы микропластика, нарушающего работу всех систем организма. Разумеется, в пластиковых бутылках его больше в разы.

Верить ли обещаниям?

В ноябре 2018 года правительство Павла Филипа одобрило новые меры по улучшению качества питьевой воды. Планируется мониторинг качества, установлены ответственные за контроль. Министерство здравоохранения, труда и соцзащиты будет раз в три года на своем сайте информировать граждан о качестве питьевой воды.

Думается, будет то же самое, что и с украденными из банков миллиардами. Отчет зарубежных следователей из компании Kroll и стратегия возврата похищенных средств, разработанная генпрокуратурой, есть, а самих денег нет.

Нам, как всегда, придется думать о себе самим. Нужно быть хорошо информированными, самостоятельно дополнительно очищать воду, отстаивать свои права на здоровое и чистое питье, говорить «нет» власти, уничтожающей реки, водоемы и пытающейся нажиться на природных богатствах, не думающей о здоровье нации.

Иначе медленное и тихое истребление жителей Молдовы не остановить.

Сергей ТКАЧ