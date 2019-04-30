Современным мужчинам в Молдове растительность на лице нужна, чтобы стать сексуальнее

Грязнее, чем шерсть собаки – это ученые о бородах нынешнего поколения не мужей, а мальчиков.

Кто бы, что ни говорил, а любой мужчина явно или где-то в глубине души, мечтает о женском внимании. Жаждет, чтобы женщины млели только при одном его взгляде и мчались к нему по первому зову, разуваясь и раздеваясь на ходу. Ну, так, как это происходит в любой рекламе чего-нибудь, где ухоженный атлетически сложенный мужчина, в хорошем костюме и с густой опрятной бородой становится объектом пристального внимания женщин и, соответственно, желанным объектом.

Мужчина по другую сторону голубого экрана хочет быть таким же желанным объектом, как и красавчик из рекламы. Подходит к зеркалу и, глядя на свое отражение, понимает, что для создания рекламного образа ему всего-то не хватает бороды! Ни хорошего костюма, ни манер, ни фигуры, а именно густой, черной такой бороды. Тем более, что и глянец постоянно убеждает в том, что бородатый - значит мужественный, а значит сексуальный. И тут наш современный мужик совершает непростительную ошибку – отпускает бороду.

Спешу вас разочаровать вас, но борода — штука коварная: она действительно может добавить облику брутальности, но в большинстве случаев превращает мужчин в обитателей привокзальной площади.

Понимаете, чтобы растительность на лице выглядела красиво за ней нужно ухаживать: вычесывать, стричь, маслами смягчать, в барбершопы ходить, чтобы мастера форму красивую придали. А это стоит денег, и не малых, кстати. Ее нужно подкрашивать в темный цвет, если от природы у вас светлые волосы и следить за тем, чтобы в ней ни в коем случае не застревали остатки пищи. Поверьте, нет ничего хуже, чем крошки в бороде. А, нет, бывает…Хуже крошек в бороде бывает только жиденькая такая козлиная, как еще называют, бородка. Ну или бородка – три волосинки. Вот такая борода не только мужественности не прибавит, наоборот, оттолкнет любую женщину, просто потому что это некрасиво.

Да, мы, женщины, понимаем, что сегодня в моде мужественность! И вы тоже, наши дорогие мужчины, хотите быть мужественными. Мы понимаем, что который сезон на подиумах, в журналах, на телевидении - множество бородачей, за которыми буквально охотятся дамы. Но, поймите, мужественными, желанными и сексуальными их делает вовсе не борода. Это всего лишь красивое дополнение к образу.

Сексуальны они сами, потому что уверены в себе, потому что воспитаны и умеют обращаться с женщинами, ну и следят за собой, кстати.

Так, что не спешите выбрасывать бритву и отпускать бороды, возможно, вам это не поможет! Начните лучше с другого!

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Борода – это модный бактериосборник

Вы заметили, как армия бородачей заставила потеснится гладко выбритых джентльменов? На рекламе бритв и пены для бритья теперь заработать может только женский глянцевый журнал или сайт. Мужские издания от лезвий, помазков и смягчающих пен отказываются. Им подавай на каждой фотографии наносную маскулинность, подчеркнутую волосяным покровом у нижней части лица. Логика тут проста: есть вторичные половые признаки на лице, то париться доказывая, что ты мужик, теперь не надо, котик.

Тем временем в параллельной вселенной под названием Медицина, для носителей «шерси» на лице ждут плохие новости. Густая растительность на лице мужчины должна стать местом тщательного ухода, или сбривать всё, не дожидаясь распространения заразы. Борода – рассадник микробов в непосредственной близости со входом внутрь организма. Мы про рот, естественно.

Так вот волосы на лице (вне зависимости от длины бороды) собирают всё, что попадается вокруг человека. Борода – источник заразы. Кстати, выяснили это швейцарские ученые совершенно случайно, когда проверяли можно ли человеку использовать аппарат МРТ после собак. Так вот исследование показала, что все-таки нельзя использовать аппарат без предварительного обеззараживания. Но вот протирать спиртом надо всё не после собак, а после бородатых мужчин.

Борода – это модный бактериосборник. На ней застревает ё – мелкие частицы от еды, слюны, дыхания, все микробы после почесывания руками, все выхлопы города.

В «шерсти» модников гнездится и множится бактерии, часть из которых – серьезная угроза здоровью. Заметим, что опыты проводили в Швейцарии – одной из самых богатых стран мира, а значит бородачи были почище наших, молдавских.

От такой моды и заболеть не долго. А учитывая, что фэшн-индустрия предлагает отрастить бороду всё длиннее и длиннее, то каждый мужчина, стремящийся стать модным, становится только заразнее.

Некоторые психологи, кстати, рассматривают укрепившийся тренд на волосатость, как один из признаков переизбытка женихов и острой недостаточности невест. Интуитивно мужчины, которые считают себя неконкурентоспособными на брачном рынке, отращивают бороды для того, чтобы подчеркнуть зрелость, мужественность и более высокий социальный статус. «Шерстка» придает уверенности молодому или уже немолодому мужчине. Но такая явная борьба за выгодное место перед рядами невест, говорит о том, что у бородатого мужчины (не во всех, естественно, случаях), очень тяжело с отношениями с женщинами, либо их нет вовсе.

Зигмунд Фрейд не был так обтекаем в определениях для бородатых мужчин (ну, и статус в психологии у него покруче моего). Он считал бороду признаком сексуальной неудовлетворенности.

А теперь решайте сами – иметь или не иметь.

ЛИДИЯ ТКАЧ, ИРИНА ИВАНЧЕНКО