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Общество
Всего в 27 лет молдаванин стал концертмейстером Израильской филармонии
30.04.2019

Израильская филармония в Тель-Авиве 29 апреля объявила о назначении нового концертмейстера.

Им стал 27-летний скрипач из Молдовы Дмитрий Почитарь.

Выпускнин Тель-Авивского университета, Дмитрий был членом секции скрипки ансамбля в 2014 году. Он разделит главную роль с текущими концертмейстерами Давидом Радзинским и Ильей Коноваловым.

Дмитрий уехал из Молдовы в возрасте 18 лет для учебы в Тель-Авиве, а затем решил остаться там.

Концертмейстер - первый скрипач (или инструменталист) симфонического или камерного оркестра, который также играет координирующую и руководящую роль и может заменить дирижера.


 
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