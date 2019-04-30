Всего в 27 лет молдаванин стал концертмейстером Израильской филармонии

Израильская филармония в Тель-Авиве 29 апреля объявила о назначении нового концертмейстера.

Им стал 27-летний скрипач из Молдовы Дмитрий Почитарь.

Выпускнин Тель-Авивского университета, Дмитрий был членом секции скрипки ансамбля в 2014 году. Он разделит главную роль с текущими концертмейстерами Давидом Радзинским и Ильей Коноваловым.

Дмитрий уехал из Молдовы в возрасте 18 лет для учебы в Тель-Авиве, а затем решил остаться там.

Концертмейстер - первый скрипач (или инструменталист) симфонического или камерного оркестра, который также играет координирующую и руководящую роль и может заменить дирижера.