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Экономика
Переводы мигрантов из Израиля почти сравнились с денежными переводами из России
30.04.2019

Национальный банк опубликовал данные, согласно которым за март 2019 года из-за границы было перечислено в Молдову более 100 млн долларов США. Данные цифры говорят о том, что количество переводимых денег из-за рубежа снизилось на 7,1% по сравнению с февралем 2019 года.

Денежные переводы из России снизились до 20,7% от общего количества перечислений, что говорит о продолжении тенденции еще с 2014 года. Но, в то же время, повысилась сумма переводов из Израиля, составив 19,2% от общего количества отправленных денег в Молдову.

Молдавские мигранты из Италии отправили домой 12,6% от всех переводимых денег, а Германия отметилась показателем в 8,1%.

Из Соединенных Штатов в Молдову отправили 7,7% от общего количества денежных переводов, а из Великобритании 6,8% - это видно из статистики за март 2019 года.

Евро стала самой популярной валютой - около 54% переводов были совершены именно в ней.

На втором месте доллары США - почти 42% перечислений было отправлены в долларах.

В российских рублях было отправлено 4% от общего количества денежных переводов.

Также статистика Нацбанка Молдовы подтверждает, что до сих пор почти 20% молдавского населения в селах живут на деньги, пересылаемые из-за рубежа уехавшими родственниками.

В городе всего 7% считают денежные переводы основной статьей доходов семьи.

За последние годы более миллиона молдавских гастарбайтеров работают за рубежом с целью содержания своих семей, и эта доля в ВВП Молдовы составляла от 14% до 30%.


 
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