Дан Балан выпустил новую песню

Дан Балан выпустил новое видео, на этот раз певец сотрудничал с русской певицей Люсей Чеботиной. Бальзам - энергичная песня на русском языке. Дан окружен множеством девушек, с которыми он танцует в танцевальной студии. Песня содержит несколько строчек на английском языке и была написана певцом.

Люся Чеботина - известная в Instagram девушка, у нее более миллиона подписчиков, и она недавно посетила Кишинев. Портал ea.md предположил, что клип был снят в Кишиневе.

Отметим, что ранее Дан Балан в очередной раз подтвердил свое звание гордости Молдовы, однако впервые - будучи при этом певцом. Певец был наставником на шоу «Голос Украины» и его подопечная Оксана Муха стало победительницей конкурса по итогам зрительского голосования.