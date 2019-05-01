Ожидаются дожди

В среду, 1 мая, погода будет дождливой по всей стране. Ожидаются слабые кратковременные дожди с грозами. Ночью ожидаются температуры, которые будут колебаться от 7 до 12 градусов Цельсия, а завтра днем - от 13 до 18 градусов.

Метеоролог Государственной гидрометеорологической службы Алла Бырса сказала для IPN, что в четверг слабые дожди ожидаются в северной и центральной части страны, а в дневное время температура воздуха составит от 14 до 19 градусов. В пятницу и субботу, 3 и 4 мая, слабые дожди будут преобладать в северной части страны, а дневные температуры будут колебаться от 15 до 23 градусов.

В воскресенье и понедельник, 5 и 6 мая, слабые дожди пройдут и в центре республики. В воскресенье зарегистрируются от 18 до 23 градусов, а в понедельник - от 13 до 18 градусов. Со вторника, 7 мая, ожидаются слабые дожди на всей территории Республики Молдова, а температуры снизятся до 11-16 градусов.