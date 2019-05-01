Бывший глава МВД Тирасполя приговорен к тюремному заключению

Тираспольский суд приговорил экс-главу МВД ПМР Геннадия Кузьмичева к 13 годам тюрьмы за контрабанду, передает IPN, цитируя сайт Агентства „Regnum”.

Геннадий Кузьмичев был приговорен к 13 годам тюрьмы с конфискацией имущества и отбыванием наказания в колонии строго режима, а также с выплатой штрафа в размере около 1700 долларов. Он был лишен имеющихся титулов и орденов. Кузьмичев, который возглавлял приднестровскую таможню, был признан виновным в создании преступной группировки, которая брала взятки для облегчения прохождения контрабандных товаров.

Адвокат Геннадия Кузьмичева Вячеслава Цуркан заявил недавно в ходе пресс-конференции в IPN, что его клиент, который был „похищен прошлым летом с трассы Кишинев-Леушень и заключен в тюрьму в приднестровском регионе”, не пользуются эффективного расследования. Адвокат добавил, что состояние здоровья его клиента ухудшилось, а частным врачам, приглашенным семей, не разрешают его консультировать.