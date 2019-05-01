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Экономика
Увеличивается гарантированная минимальная зарплата в реальном секторе экономики
01.05.2019

Начиная с 1 мая, гарантированный минимальный размер заработной платы в реальном секторе увеличится на 165 леев и составит 2775 леев в месяц. Таким образом, работодатели предприятий, организаций и других учреждений реального сектора экономики не смогут платить работникам менее 16,42 леев в час, передает IPN.

Согласно Постановлению правительства, гарантированный минимальный размер заработной платы в реальном секторе рассчитывается в зависимости от суммарного роста индекса потребительских цен и темпов роста производительности труда.

По состоянию на 1 мая 2018 года, размер гарантированной минимальной заработной платы в реальной экономике был установлен в размере 2610 леев в месяц, или 15,44 леев в час.


 
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