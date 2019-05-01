Адвокат выступил с петицией, призванной облегчить процесс восстановления румынского гражданства

Адвокат, независимый кандидат на выборах в Европейский парламент от Румынии Петре Костя выступил с петицией к румынским властям о восстановлении румынского гражданства молдавскими гражданами, процесс, который, по его словам, стал довольно трудным в последнее время, и во многих случаях даже невозможным. Петре Костя призывает молдавских граждан подписать петицию, чтобы в ближайшие три недели он мог передать ее румынским властям.

Адвокат заявил в ходе пресс-конференции в IPN, что это действие не связано с предвыборной кампанией на выборах в Европарламент, а является поддержкой для молдавских граждан, „в условиях, когда Правительство Румынии учиняет большую несправедливость гражданам Республики Молдова”. Петре Костя отметил, что в феврале приезжал в Кишинев для сбора подписей, чтобы зарегистрировать свою кандидатуру на выборах в Европарламент, но многие не смогли этого сделать, потому что у них не было румынских документов. Некоторые из них сказали, что уже много лет ждут восстановления румынского гражданства.

Адвокат отметил, что принял к сведению жалобы и опасения молдаван, поскольку шесть – семь лет назад он сам прошел через ту же ситуацию, когда начал процесс восстановления румынского гражданства после того, как в 1978 году покинул Румынию и уехал в США, на основании паспорта, на котором было написано Социалистическая Республика Румыния. Петре Костя вспоминает, что ему потребовалось больше года, чтобы восстановить румынское гражданство.

Адвокат добавил, что в такой же ситуации оказались сотни тысяч румын, покинувших Румынию, а сейчас у них возникают различные трудности с получением румынского гражданства. Адвокат помнит, что ему пришлось подготовить много бумаг, чтобы получить документы, в том числе заплатить много сборов. „Мне пришлось приехать в Румынию, чтобы получить новое свидетельство о рождении, мне, родившемуся в Румынии. Это было довольно оскорбительно и унизительно”, - сказал Петре Костя.

По его словам, петиция, которую он инициирует, призвана требовать соблюдения прав тех, кто хочет восстановить румынское гражданство. Адвокат говорит, что для того, чтобы петиция была зарегистрирована и чтобы привлечь внимание румынских властей, необходимы тысячи подписей. Поэтому он призывает всех желающих подписать петицию oонлайн.