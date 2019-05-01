Лучшие молдавские врачи уедут работать в Румынию: соседняя страна пригласила хороших специалистов нашей страны

Румыния собирается решить проблему дефицита врачей за счет Молдовы.

Молдавских врачей ждут в Румынии. Об этом заявила сама министр здравоохранения соседней страны Сорина Пытня. В ходе визита в Быстрица глава минздрава Румынии говорила о дефиците семейных врачей во многих районах страны. Министр сказала, что частично это проблему можно решить, пригласив докторов из Молдовы, сообщает ziardebistrita.ro.

Ранее председатель Кассы медицинского страхования Бистрица Камелия Илишуан заявила, что целое поколение семейных врачей уйдет на пенсию. Кроме того, не хватает специалистов.

- Например, в больнице Бистрица нет эпидемиолога. На уровне страны у нас 200 вакансий эпидемиологов. Есть дефицит специалистов интенсивной терапии, педиатрии, - заявила Сорина Пынтя.

В то же время, она сказала, что в министерство подали много заявлений молдавские врачи, учитывая то, что они могут работать в Румынии.

- У нас много заявок от врачей из Молдовы. Я попросила комиссии, которые проверяют врачей, быть очень внимательными, потому что нам нужны хорошо подготовленные специалисты, - заявила Сорина Пынтя.

Недавно молдавские СМИ сообщили, что в 2018 году Молдову покинуло около 3000 врачей основных специальностей.

Такие данные содержатся в отчете министерства здравоохранения за 2017–2018 годы. Лидерами в этой области являются врачи с терапевтическим профилем. Если в 2017 году в Молдове было 2392 врача, то сейчас осталось меньше на 528 - 1864.

Также ушли врачи и с другими специальностями:

- 63 педиатра: число сократилось с 469 до 406,

- 104 акушера-гинеколога: с 628 по 525;

- 86 офтальмологов, или 40% от общего числа сотрудников: с 227 до 141;

- 96 неврологов: число сократилось с 366 до 270;

- 66 рентгенологов: с 245 до 179;

- 42 семейных врача: с 1630 по 1588;

- 207 врачей из Службы государственного надзора за общественным здоровьем (почти половина сотрудников): с 580 до 373.

Однако, министр здравоохранения Молдовы Сильвия Раду позже заявила, что эта информация бездоказательна.

"Тиражирование манипулятивных новостей о человеческих ресурсах в области здравоохранения, кажется, в последнее время, единственное беспокойство непрофессионалистов, называющих себя экспертами", заявила Сильвия Раду.

ЛИДИЯ ТКАЧ