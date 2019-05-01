Игорь Додон: "Пропасть между богатыми и бедными в Молдове есть, и это несправедливо!

Глава государства Игорь Додон, приглашенный принять участие в митинге по случаю Дня солидарности трудящихся, с сожалением отметил, что в Молдове по-прежнему существует огромная пропасть между богатыми и бедными, и это требует активных действий со стороны властей.

"Пропасть между богатыми и бедными в Молдове есть, и это несправедливо! Когда очень маленькая часть граждан Республики Молдова владеет очень большим состоянием, то у нас практически нет среднего класса. Надо признать, что за последние 10 лет этой проевропейской власть, у нас, к сожалению, исчез этот средний уровень, который должен быть в развитом государстве.

Настроение сегодня, конечно, хорошее, праздничное! Я очень рад, что нам удалось за последние 8 лет перезапустить эту традицию, потому что с 2012 года Партия социалистов организует такие мероприятия", - сказал президент Республики Молдова Игорь Додон.