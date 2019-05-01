Гигантский торнадо впервые случился в Румынии: Молдова опасается, что это предвестник мощного землетрясения

«Комсомолка» узнала у специалистов, есть ли взаимосвязь между торнадо и изменениями в тектонических плитах земной коры в румынской Вранче.

Над румынским городом Дражна пронесся гигантский торнадо. Ранее гидрометеослужба объявила оранжевый код опасности в связи с усилением ветра по всей территории Румынии. Однако, такой силы природного явления не ожидал никто.

Подобное явление для соседней страны – большая редкость. Метеорологи объясняют образование торнадо холодным фронтом, который уже принес ливни и град.

мощный смерч перевернул автобус, в котором находились 40 человек.

Как сообщил префект уезда Кэлэраш Георге Якоб, в результате торнадо 10 жилых домов в селе Дражна остались без крыш. И это несмотря на то, что в этом районе почти нет зданий. Как сообщает digi24.ro, мощный смерч перевернул автобус, в котором находились 40 человек. Инцидент произошел на трассе А2 вблизи населенного пункта Брынковень. Некоторые из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Молдавские пользователи соцсетей тут же начали искать взаимосвязь случившегося торнадо с возможным землетрясением.

Огромный торнадо рядом с Драгалина, Румыния.

- Есть ли взаимосвязь между торнадо, не свойственным природным явления для Румынии, и изменениями в тектонических плитах земной коры во Вранче? - поинтересовались мы у главы Центра экспериментальной сейсмологии при Академии наук Молдовы Ивана Илиеша.

- Вряд ли. Это явление возникает из-за движения воздушных масс. Может быть и есть какая-то взаимосвязь, но, по-моему мнению, вряд ли.

- Торнадо может быть предвестником землетрясения?

- Думаю, что нет. Такого в научной литературе я еще не встречал. Возможно, какая-то взаимосвязь и существует...

ЛЕОНИД РЯБКОВ