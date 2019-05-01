Игорь Додон: У нас нет среднего класса, есть лишь пропасть между богатыми и бедными

Президент государства озабочен сложившейся ситуацией.

Проевропейские устремления Молдовы не привели к зарождению и консолидации среднего класса - наоборот, за последние десять лет пропасть между бедными и богатыми увеличилась, посетовал президент государства Игорь Додон. По его словам, это одна из основных проблем современного молдавского общества:

- Пропасть между богатыми и бедными в Молдове есть, и это несправедливо! Когда очень маленькая часть граждан Республики Молдова владеет очень большим состоянием, то у нас практически нет среднего класса. Надо признать, что за последние 10 лет этой проевропейской власть, у нас, к сожалению, исчез этот средний уровень, который должен быть в развитом государстве.

Настроение сегодня, конечно, хорошее, праздничное! Я очень рад, что нам удалось за последние 8 лет перезапустить эту традицию, потому что с 2012 года Партия социалистов организует такие мероприятия, - заявил принимающий участие в первомайском митинге Додон.