Игорь Додон: У нас нет среднего класса, есть лишь пропасть между богатыми и бедными

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Политика
Президент государства озабочен сложившейся ситуацией.
- Пропасть между богатыми и бедными в Молдове есть, и это несправедливо! Когда очень маленькая часть граждан Республики Молдова владеет очень большим состоянием, то у нас практически нет среднего класса. Надо признать, что за последние 10 лет этой проевропейской власть, у нас, к сожалению, исчез этот средний уровень, который должен быть в развитом государстве.
Настроение сегодня, конечно, хорошее, праздничное! Я очень рад, что нам удалось за последние 8 лет перезапустить эту традицию, потому что с 2012 года Партия социалистов организует такие мероприятия, - заявил принимающий участие в первомайском митинге Додон.
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