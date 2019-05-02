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Общество
Завтра сохранится облачная погода, воздух прогреется до 19 градусов
02.05.2019

Жара последних апрельских дней несколько спала.

В четверг, второго мая, в Кишинёве сохранится облачная погода. С утра будет ясно, температура в Кишинёве составит 8-9 градусов выше нуля, к обеду воздух прогреется до семнадцати градусов, а после обеда - до 19-ти, при этом небо затянет облаками, возможны кратковременные дожди. К ночи температура снова начнёт понижаться, вплоть до плюс десяти. 

Продолжительность дня составит 14 часов 28 минут, продолжительность ночи - 9 часов 32 минуты. В пятницу и субботу станет теплее, воздух будет прогреваться до 23-24 градусов выше нуля.


 
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