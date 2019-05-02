Европейское банковское управление обвинили в попытках скрыть факт отмывания 200 миллиардов евро через Danske Bank

Европейское банковское управление обвинили в попытках скрыть факт отмывания 200 миллиардов евро через один из эстонских филиалов Danske Bank. Организация, уполномоченная вести мониторинг за банковским сектором ЕС, отказалась проводить расследование в датском финансовом учреждении. Как сообщает издание Financial Times, наблюдательный совет Европейского банковского управления не принял соответствующий доклад и проигнорировал рекомендации руководства Центробанков Эстонии и Дании.

Вице-председатель Европейской комиссии по финансовым политикам Валдис Домбровскис жестко отреагировал на это в фэйсбуке. Он написал, что разочарован тем, что Европейское банковское управление не отреагировало на самый крупный в Европе скандал с отмыванием денег.

Ранее Danske Bank обвинили в отмывании 200 миллиардов евро из России и других бывших советских республик. Только в прошлом году учреждение заработало на сомнительных финансовых операциях 100 миллионов долларов. Внутреннее расследование провели и в немецком Deutsche Bank-е. Он также оказался причастен к российскому ландромату. Молдавские и российские бизнесмены вывели через его международные филиалы огромные суммы денег.

В преступных схемах был замешан и рейдер №1 в СНГ Вячеслав Платон. С 2010 по 2014-ый он отмыл через Moldinconbank 20 миллиардов долларов. Деньги переводили из России в Молдову, затем в один из банков Латвии, а позже на несколько оффшорных счетов. Вячеслава Платона приговорили в Молдове к 25 годам тюрьмы. По делу о российском ландромате проходят также молдавские судьи и судебные исполнители.