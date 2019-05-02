"Клиенты специально нас убалтывают, чтобы мы ошиблись и дали денег больше, чем надо"

Наша собеседница (назовем ее Натальей) очень долгое время работала кассиром в обменной кассе Кишинева. Очень рада, что ушла с этой работы. Поделилась с нами некоторыми своими наблюдениями:

- Я работала в банке и знаю изнанку профессии кассира. Очень много случаев происходит, когда кассир по ошибке выдавал больше денег, чем нужно, а клиенты лишнее не возвращали. Бедным кассирам приходилось из своего кармана выплачивать недостачу. Я, например, в последний день своей работы в банке на радостях, что больше там работать не буду, чуть себе недостачу не сделала в 400 леев. И хорошо, что пока клиент еще был у кассы, я на это обратила внимание. И говорю клиенту: «Я же вам больше денег дала». Поразил его ответ: «А что, банк разве обеднеет?» А ничего, что я из своего кармана бы эту недостачу выплачивала? В банке кассиром не так уж легко работать, как кажется. Много операций, цифры, большие суммы денег...

Поверьте, много таких случаев, когда клиенты видят, что кассир им по ошибке выдала больше денег, чем должна была дать, но не указывали на эту ошибку, а спокойно себе уходили и не возвращались. Скажу, что самые честные - это бабушки и дедушки очень пожилого возраста. Часто клиенты специально с кассирами разговаривают, их просишь помолчать, чтобы в тишине дали спокойно пересчитать деньги, так нет, дальше болтают. Люди у нас есть нехорошие, к большому сожалению. Кто в этой сфере работал, тот поймет...

Леонид РЯБКОВ