Молдова туристическая: Приезжайте в страну, из которой все уезжают

Даже этот слоган, который я придумала только что, звучит лучше тех скучных, которые пишут в стандартных проектах по развитию индустрии туризма в нашей стране.

Логотип придумали, маршруты нарисовали, буклеты напечатали, логотип тиснули на значки, магниты и подушки, информационный центр запустили. Креатив есть? «Есть», думают те, кто это создал и те, кто продолжает работать в проекте. А на самом деле креатива нет. Пошли по стандартному пути.

Статистика цепляется за каждого прошедшего паспортный контроль иностранца – турист. Точно вам говорим – турист. При этом на вопрос «Цель визита» ответ: «Попить молдавского вина» относится к категории – «не ясна цель визита». Особенно с российским паспортом: молдавские пограничники заботятся, чтобы русские не спились и не пускают некоторых в страну.

Страна на один день

Сравнение с европейским туризмом, конечно, не в нашу пользу. Но куда стремимся, на те витрины и смотрим. Туризм у нас - однодневный. Да-да, уже слышу резвые голоса: а в Старый Орхей, а в Сахарну, а в Сороки, а в подвалы и не в подвалы, а в «туда», а в «сюда». Честно? Вам не скучно? Реально считаете, что человек добровольно готов оставить деньги за то, чтобы исколесить все эти места за неделю и остаться бодрым, хотеть заехать еще в один прекрасный уголок Молдовы?

И я не умаляю красоты страны и не уговариваю перестать любить родину. Я про глаза, которыми на это смотрит иностранец. Надо день убить, чтобы поехать по развороченной дороге в Сахарну. Или поехать в Старый Орхей увидеть «каньон» и послушать на ветру нудный рассказ о Караван-сарае экскурсовода, которому даже не интересно, знает ли американец или британец, что значат слова «караван» и «сарай». Эти слова даже не переводят, так – непринужденно вплетают среди английских слов. Полякам и литовцам могут рассказать о дошедшем до наших краев польско-литовском войске - «здесь были ваши».

Про экскурсоводов в самых наших известных подвалах вообще молчу. Большинство из них даже не слышат туристов, а продолжают тараторить, потому что боятся сбиться с заученного на русском, английском или французском текста. Только недавно в Крикова был замечен вменяемый экскурсовод Михаил. Будете там, проситесь к нему.

Но скучные ведущие тургрупп это не молдавская проблема. Такие зануды встречаются везде. Потому я предпочитаю ездить без экскурсий, что осуществить в Молдове практически невозможно.

День вина

У туриста грустные глаза

Улыбка на месте, стандартные вежливые слова, а глаза у туриста – грустные. Надо налить вина. Да, этот пункт молдавской индустрии путешествий и отдыха веселит и расслабляет.

Нам рисуют картины в винных тонах – в будущем мы будем зарабатывать на туризме. Природа, вино, кухня, вино, подвалы, там опять вино, а рядом виноградники. И два Дня вина раз год. Но каждый раз, когда я вижу новости о Дне вина (такой прекрасный омоним, который превращает день в дно), я вспоминаю толстый журнальчик, который прихватила в инфоцентре в Братиславе. Мелкоформатный журнал из не меньше чем 100 страниц назывался «Дни вина в Словакиилетом». Не 2 дня в году, а каждые выходные в течение трех месяцев легко находятся не менее 5 мест – дней, фестивалей, дегустаций и прочее. Словакия, конечно немного крупнее нас, потому журнал о днях вина и на 40 страницах вполне хватило бы нам.

Самое интересное, что такие события в Молдове есть. Только рассредоточены по соцсетям, странным, никому не нужным глянцевым журналам, размазаны подборками и рейтингами по интернету. Одного места сосредоточения всех винных радостей Молдовы не существует. Винный календарь Молдовы каждый раз с перекосами к любимчикам и крупным бюджетам на маркетинг. Большинство производителей вина, которые осваивают сектор гостеприимства, ищет свой путь выхода на местных и заезжих клиентов.

Где взять wow-эффект?

Ладно, туризм у нас молодой, только зарождается, много хотеть сейчас не положено. А хотят причастные к зарождению молдавского туризма сразу крупные масштабы. Все эти лого на брелоках и подушках – это не первоочередные задачи. Начали наши творцы туристического будущего так, будто у нас завалялись Пизанские и Эйфелевы башни, Эрмитажи, горные курорты и древние развалины, которыми до сих пор никто не пользовался. А у нас этого нет и не будет. Научитесь подавать туристу то, что есть.

Нужен концепт. Нужно найти свою фишку, как банально это бы и не звучало.

На прошлой неделе в центре Кишинева иностранцы фотографировались у разрисованного молдавским Бэнкси дорожного знака. Заезжему народу забавно и интересно. Заметно интереснее, чем «город возник на берегу реки Бык…».

Уличное художественное хулиганство, конечно, порча госимущества, административный штраф и так далее. Но может санкционировать это? Или что-то другое – забавное, зачем приедут с востока и с запада, с юга или севера и не Молдовы, а Европы.

Для развития индустрии путешествий и отдыха нужен wow-эффект. Это единственный способ выделиться на фоне имеющих преимущества других стран. Нужно научиться пользоваться советским наследием, военной и межвоенной историей и археологией, вздыбленным асфальтом и глинобитными домишками, воняющими пешеходными переходами и полуразрушенными высотными зданиями.

А граффити на дорожном знаке отвлекли внимание туристов от кривых бордюров в центре европейской столицы. Но не надолго, пока не споткнулись.

ИРИНА ИВАНЧЕНКО