Кто выживет в молдавском бизнесе: Многие просто не умеют работать прозрачно и...будут закрываться и исчезать

Не хватает людей и идей, но выход есть. Сейчас в Молдове складывается крайне интересная ситуация. Правительство поняло, что бюджет страны можно пополнять не только поступлениями от таможни, но и налоговыми поступлениями от бизнеса.

Логично скажете вы. Ведь так было всегда. Это нормально, когда деньги в бюджете пополняются за счет бизнеса. Тем более в Молдове. Да, но ни для никого не секрет, что большая часть бизнеса работала в «темную», а значит, бюджет получал крохи. Сейчас весь крупный и средний бизнес подлежит серьезным налоговым проверкам. И это только начало. Я предполагаю, что в скором времени (быстрее, чем вы думаете) всех выведут на чистую воду. Включая самых маленьких.

С одной стороны, это не может не напрягать, с другой стороны, работай прозрачно и «спи спокойно». Должны ли компании работать прозрачно? Платить все налоги? Платить всю заработную плату человеку на карту, а не в конверте? Однозначно - Да! Но можно ли при этом спать спокойно? Нет! Почему?

Далее мы будем говорить про классический бизнес который в основном работает на внутренний рынок (ритейл, производство, логистика, дистрибуция).

Так вот, почему?

И тут начинается самое интересное. Много компаний просто не знают как работать прозрачно. Улыбаетесь? А ничего смешного.

Во-первых, многие не знают как правильно считать свой бизнес. То есть, какие современные финансовые метрики применять и финансовые модели строить, чтобы отслеживать эффективность своего бизнеса.

Во-вторых, как выстраивать эффективный бизнес в меняющихся условиях. Как менять бизнес модели, выстраивать результативный менеджмент (команда - это оплот), настраивать и максимально автоматизировать эффективные процессы, чтобы удержать бизнес на ногах. Пока мы не говорим про рост.

По большому счету, многим (большинству) нужно начинать все сначала. Если сейчас придерживаться старых норм ведения бизнеса - вам конец.

Все разделятся, как всегда

Кто-то продолжит работать в старом и теневом формате, надеясь, что все будет как всегда. Но это ненадолго. Потом прижмет и резко. Будут бегать сломя голову, чтобы как-то решить возникшие проблемы, но уже не получится.

Кто-то выйдет «в белую», посчитает и поймет, что нет смысла в таком бизнесе. Куча нервов, времени, а прибыли кот наплакал. Такие будут уходить с рынка.

Я предполагаю, что бизнесы будут закрываться, а люди массово уезжать из страны. У разных бизнесменов, особенно тех, кто в возрасте, просто не останется сил начать все сначала.

Кто-то поступит правильно. Скорее всего, эти компании уже поступили правильно. Они уже строят корректные финансовые модели и стараются менять свой бизнес, делая его более эффективным. И это единственный правильный путь! Так в принципе нужно вести бизнес всегда. В бизнесе нет спокойных времен. Но в этом и романтика.

В последнем описанным мною варианте есть нюанс. Я написал, что бизнес нужно делать эффективным. Но равна ли эффективность результативности? К сожалению нет.

И что дальше? Есть несколько сценариев.

Во-первых, как я сказал, многие уйдут с рынка. Во-вторых, те кто пересмотрел свой бизнес и сделал необходимые изменения легче пройдут сложные этапы, но и этим компаниям будет очень непросто, порой невыносимо.

В-третьих, уже катастрофически не хватает людей на всех уровнях. Катастрофически. А что дальше? Тем кто остался нужно платить и платить больше, а платить больше прозрачно, это серьезная и зачастую неподъёмная нагрузка на бизнес.

Малая налоговая реформа, которая произошла не принесёт серьезных результатов. Будь добр оплати 51% от заработной платы в бюджет. Налоговая нагрузка. Это очень сложная ноша в современных реалиях. Для многих она будет просто неподъёмной. Особенно для мелкого бизнеса. Я сейчас даже не говорю про другие внешние факторы влияющие на бизнес. Неадекватная кредитная политика банков, судебная система, политическая ситуация, роль проверяющих органов и и.т.д.

Итог

Выживет только максимально эффективный и результативный бизнес. Поэтому берите веник, савок и начинайте смотреть на свой двор по-новому. Сейчас время максимальной сосредоточенности и новых подходов. Выходить на другие рынки - непросто, очень сложно, но можно.

Не надо ныть, надо браться и делать. Не забываем про романтику.

Но нужно принимать реальность, если государство не создаст климат и условия, даже самый результативный бизнес заплесневеет и испортиться. И тогда вопрос. Как пополнять бюджет от тех, кого мало или нет вообще?

Мы строим бизнес по принципу, зарабатывать на объёме. Потому что сложно по-другому на таком маленьком рынке.

Конечно, выбрать нишу и продавать дорого прикольно. Но попробуй найти у нас эту нишу.

Может государству, кроме перевода бизнеса на прозрачную стезю (что я считаю правильным), ещё параллельно и создавать условия и зарабатывать на объёме? Я уверен, что в Молдове, 20 000 юридических лиц (больших, средних и маленьких) работая в разных сферах принесут гораздо больше преимуществ с разных точек зрения, чем оставшаяся 1000.

В качестве послесловия

Не может бизнес сам по себе, а государство само по себе.

ДАНИЛ БАЛАБАН