Молдавский режиссер Валерий Гажиу: София Ротару отказалась играть в моем фильме, если в нем снимется Любовь Полищук

1 мая одному из самыx лучших и ярких кинорежиссеров Молдовы исполнился бы 81 год. Мы немало общались с Валерием Гажиу, когда писали об истории создания лучших отечественных картин. Вспоминается рассказ режиссера о съемках фильма «Где ты, любовь?», на эпизодическую роль в котором Валерий Гажиу пригласил Любовь Полищук.

Валерий Нажиу - один из лучших отечественных режиссеров (Фото: vipmagazin).

- Исполнительница главной роли, знаменитая певица София Ротару, отказалась играть в этом фильме, если в нем будет сниматься Любовь Полищук, - рассказывал нам Валерий Гажиу. - Бабы есть бабы. Они конкурентки между собой во всем! А красота Любы, по мнению певицы, могла затмить ее. Люба уже прилетела в Ялту на съемки. Пришлось извиниться перед ней, пообещать снять ее в следующей картине и посадить на самолет.

Честно говоря, для меня картина «Где ты, любовь?» была для меня «проходной». Я-то ведь собирался снимать музыкальный фильм «Год призвания», в котором София тоже должна была сниматься. Но в Госкино СССР решили иначе. До сих пор помню, что мне тогда сказали: «Сделай фильм про Ротару, иначе мы не пропустим твой фильм». Причём к «Году призвания» уже началась подготовка, а к фильму о Ротару даже сценария не было! Я сдержал свое обещание.

В 1983 году Гажиу пригласил Любовь Полищук сняться в фильме «Я готов принять вызов», где Люба сыграла возлюбленную атамана. В этой картине снимались все звезды советского кино: Армен Джигарханян, Кахи Кавсадзе, Татьяна Васильева, Евгений Лебедев, Борислав Брондуков. А позже, в 1988 году, Любовь Полищук снялась в картине Валерия Гажиу «Коршуны добычей не делятся» о борьбе МГБ с преступной бандой, терроризирующей молдавскую деревню в конце сороковых годов. Любовь Полищук сыграла бескомпромиссного председателя колхоза, которая погибает от рук бандитов.

- Люба очень хотела сыграть в этом фильме, - вспоминал Валерий Гажиу. - Она говорила: «Так надоело играть порхающих девочек из мюзик-холла!». Я не верил, что ей удастся сыграть такую драматическую роль, но она отлично с ней справилась. А на кинофестивале в Твери, где премии присуждают именно актеры, ей досталась первая премия за лучшую женскую роль!

По роли бандиты заставляют героиню Любови Полищук танцевать на скорлупе орехов. На самом деле на полу лежала бумага «крафт», изображающая эту самую скорлупу.

- Но в последний момент кто-то кинул на пол и настоящую ореховую скорлупу, - говорит Валерий Гажиу. - Завистников во все времена хватало. Так вот, Люба даже в лице не изменилась. Станцевала, отыграла сцену с блеском. Лишь после этого мы занесли ее в гримерную, где обработали раны. Ступни сплошь были в порезах и крови...

И у Валерия Гажиу, как у всех талантов, завистников хватало. А в порезах и в крови у него душа была, впрочем, как у всех людей совестливых, ранимых и обостренно воспринимающих действительность. С ним было интересно общаться, он знал миллион историй. И всегда был благожелателен и душевен.

Нам останутся фильмы Валерия Гажиу, которые можно пересматривать не по одному разу. А это главный признак настоящего, качественного кино...

ПАВЕЛ МУНТЯН