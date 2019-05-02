Игорь Додон рассказал о перспективах назначения премьер-министра

Президент Игорь Додон рассматривает двух претендентов на пост премьер-министра Молдовы. Один из них может быть из рядов социалистов, а другой - из подчиненных президента. Глава государства, впрочем, отказался называть их имена.

В обмен он раскритиковал версию блока ACUM, которые полагают, что премьером может стать министр финансов Ион Кику.

- Если не будет создано парламентское большинство, а КС скажет, что президент имеет право предложить кандидатуру премьер-министра без парламентского большинства, я проконсультируюсь с фракциями и приму решение. Он будет или нет представителем самой большой фракции, - заявил президент.

- Зинаида Гречаный?

- Я не сказал имени.

- Или из команды президента?

- Я не знаю, зависит от сценария событий, - подчеркнул Додон.

Имена этих людей остаются загадкой. На вопрос о том, насколько верна гипотеза о том, что нынешний министр финансов Ион Кику может стать будущим премьер-министром, Додон ответил, что это всего лишь спекуляция.

- Никто не может выдвинуть кого-либо на пост премьер-министра, кроме президента Республики Молдова, - подчеркнул глава государства.

Неделю назад блок ACUM говорил о том, что ДПМ и ПСРМ согласились на кандидатуру Кику. Глава ПСРМ Зинаида Гречаный, впрочем, отказалась также комментировать заявления президента.

- В прессе много разговоров.

- Вы знаете что-нибудь?

- Нет.

Ион Чебан отметил, что переговоры между ПСРМ и ACUM застряли на одно месте.

- Ждем, что нам еще делать. Посмотрим, изменится ли жесткая позиция блока ACUM. Если да, то есть основание для переговоров, если нет - досрочные выборы, - отметил Чебан.

С другой стороны, предсавитель блока ACUM Александру Слусарь заявил, что жесткость, на которую ссылается Чебан, является оправданием, а мяч находится на их стороне. ACUM росит принять «антиолигархический» пакет законов, как только возобновятся парламентские заседания. Однако Эдуард Смирнов, избранный временным председателем Парламента, отказался сообщать, когда будут возобновлены заседания, передает ProTV.

- Когда вы планируете созвать парламент?

- Без комментариев, - ответил Смирнов.

Напомним, что в конце апреля представители блока ACUM сообщили, что следующим премьер-министром Молдовы может стать действующий министр финансов Ион Кику, который сообщил, что подобное решение было бы честью для него.