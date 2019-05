Администрация Антонеску позаботилась о евреях?

Читатели из Оргеева обратили наше внимание на публикацию «Праздник или траурный день?» в региональном еженедельнике Cuvântul, издающемся в Резине. Недоумение автора Иона Чернея вызвало недавнее шествие, посвящённое 75-летию освобождения от фашистской оккупации и то, что колонну возглавляли Илан Шор и сотрудники мэрии, а в общем строю шли и участники вооружённого конфликта на Днестре! Какой ужас! Почему? Да потому, что этот «праздник» был отменён волной движения национального возрождения в конце 80-х – начале 90-х годов, пишет «независимая» газета. Замечу, кстати, что любая волна выносит на берег и пену. Несмотря на шумные националистические кампании прошлых лет, которые давно выдохлись, победу над фашизмом во Второй мировой отмечают на всех континентах. Идею Михая Гимпу праздновать не 9 мая, а 22 июня в Молдове большинство населения расценило как чёрный юмор. Помнит мир спасённый! И евреи в Европе, на Земле Обетованной и за океаном тоже помнят, хотя и у них есть свои обиды на советскую власть, а у Израиля с СССР были свои «тёрки».

Автор статьи считает, что румынская оккупация (которая на самом деле совсем и не оккупация) была намного лучше советской. «И если бы сталинский режим не оккупировал Бессарабию, Буковину, страны Балтии и Германию (?), а другие европейские страны не развязали этот глобальный пожар, то Бессарабия в составе румынского государства имела все шансы стать историей успеха. Утверждение, что Оргеев был “освобожден”, связывает румынское государство с немецко-фашистским режимом. А фактически город был оккупирован Советами». Вы уж извините, Ион Черней, но по всем этим и иным геополитическим вопросам существует и другое мнение. Вы, наверное, хотя бы краем уха слышали об этом?

При несходстве наших позиций спорить, видимо, бессмысленно… Тем более, что унионисты уверовали в своё монопольное право на истину в последней инстанции абсолютно во всех вопросах. Оппонентов они не слышат. И мы не стали бы полемизировать с теми, кто по-прежнему пытается задавать тон в общественном пространстве. Я даже хотел для прикола послать в редакцию письмо по электронной почте: мол, всё равно «наш» Сталин лучше «вашего» Антонеску! Но Cuvintul оригинально высказался и по еврейскому вопросу. Оказывается, что на трагедию, которую пережил еврейский народ в годы войны, ссылаются те мало информированные граждане, которые были "освобождены". «Документы и свидетельства местных жителей доказывают, что в Бессарабии не было такого Холокоста, как в нацистской Германии, что на территориях, контролируемых румынами, главенствовал закон». Спасителем евреев предстаёт не только И.Антонеску, к чему мы как-то уже привыкли, но и назначенный им губернатором Транснистрии Г. Алексияну. Именно он «немедленно остановил колонны депортируемых евреев в тех местах, где они находились, и распорядился организовать их жизнь».

Автор с удовлетворением перечисляет многочисленные пункты этих мер, обозначенных в соответствующем приказе одного из лучших администраторов «кондукэтора». Думаю, при такой подаче «исторических фактов» далеко не каждый читатель «Кувынтула» поймёт, что на самом деле имеется в виду… регламент обустройства гетто и концлагерей! Там, за колючей проволокой, выжившие после долгого пути ждали решения своей участи. Благожелательная охрана с помощью еврейского самоуправления привлекала их к общественно полезному труду, ну, чтоб не скучали и не грустили. Благодаря этой отеческой заботе румынских властей «120 000 евреев остались живы, а затем вернулись в Бессарабию и Буковину».

Да, из общего числа евреев, скопившихся в Транснистрии осенью и зимой 1941-1942 гг., румынские оккупанты/освободители уничтожили 317 623 заключённых, т.е. 72,5%. А в живых осталось 120 554 еврея, т.е. 27,5%. Правда, эти проценты вскоре могли резко уменьшится, если бы исход Сталинградской битвы был иным. А он-то как раз и повлиял в дальнейшем на некоторое смягчение Холокоста на территории нашего края.

Председатель республиканской Ассоциации узников гетто и нацистских концлагерей д-р И.Д. Белоус, чьи 42 родственника лежат в братской могиле дубоссарского «бабьего яра», ссылается на отчёты румынской жандармерии – с 22 июня по 20-е сентября 1941-го было уничтожено159 тысяч евреев, всего (только на территории Бессарабии) – 200 тысяч. Уже 1 декабря 1941-го губернатор Бессарабии Войкулеску доложил Иону Антонеску, что в Бессарабии не осталось ни одного жида.

А по поводу публикации в «Кувынтуле» Иосиф Давыдович, в частности, заметил: «В цивилизованной Европе, куда, наверное, стремится и Ион Черней, отрицание Холокоста уголовно наказуемо. Напомню автору, что в 2004-м году по итогам работы международной комиссии Эли Визеля румынские власти признали геноцид евреев и ромов на территориях, подмандатных Антонеску в годы Второй мировой. После чего были приняты меры: учреждён национальный день Холокоста, создан научный институт по исследованию истории Катастрофы, в Бухаресте открыли мемориал памяти жертв этой трагедии, ввели её изучение в программы учебных заведений, снесли памятники маршала, приняли ряд соответствующих законов. Три года назад молдавский парламент единогласно признал отчёт той же комиссии Эли Визеля. Советую автору заметки внимательно прочесть этот “Raport final” в румынском сегменте интернета. Документы и свидетельства местных жителей, о которых упоминает журналист, как раз доказывают обратное».

А вот что сказал совсем не удивившийся этой публикации экс-депутат историк П. М. Шорников, который в книге «Молдавская самобытность» (2007) упомянул о традициях антисемитизма в Румынии, а в работе «Поля падения» (2009) опубликовал целую главу критики румынской историографии Холокоста. Оба эти издания доступны в Сети.

– Если коротко по существу вопроса, то румынский антисемитизм имеет давние традиции. Первые антиеврейские беспорядки и погромы прошли в городах Валахии и Молдовы вскоре после их объединения, в 60-е–80-е годы XIX века. В 20-е –30-е годы ХХ столетия идеологи румынизма Н. Иорга, О. Гога, А. Куза и другие печатно «обосновали» политику дискриминации «нерумын», в первую очередь евреев, а парламент принял соответствующие законы. Антонеску продолжил этот курс. В годы войны против СССР он сделал всё, от него зависевшее, дабы «очистить румынское пространство» от евреев. Если до Сталинграда «кондукэтор» не афишировал их уничтожение, то позднее попытался и вовсе спрятать концы в воду. И ведь операция прикрытия удалась! На процессе Великой национальной измены в мае 1946 года вопрос о геноциде евреев едва упомянули, об убийствах массы цыган вообще не было сказано ни слова.

В 50-е годы румынский историк Михаил Роллер приступил к разработке этой тематики, но его уже при жизни Георге Георгиу-Дежа удалили от дел. Курс на замалчивание участия Румынии в геноциде евреев, как и вообще военных преступлений румынских войск и администрации на оккупированных территориях СССР, утвердился в эпоху Чаушеску. В 90-е годы румынская «демократическая» историография быстро прошла путь от замалчивания румынского вклада в Холокост до воспевания Антонеску как национального героя и реабилитации его восточной политики. Палачу успели поставить более десятка памятников. Однако в 2000-е годы под давлением Запада Бухарест официально признал участие Румынии в Холокосте, выделил средства на подготовку двухтомника, посвященного судьбам евреев в 1941-1944 годах. Но попытки возродить культ «правителя», по-прежнему предпринимаются лицами, не понимающими сути «генеральной линии».

Автор книги «Холокост на территории Молдовы и в прилегающих областях Украины» известный историк С. М. Назария потери еврейского населения в годы Второй мировой в нашем регионе оценивает в 380 тысяч, но некоторые исследователи считают, что геноциду подверглись от 500 до 600 тысяч.

Редакция еженедельника «Кувынтул» находится на улице Мира. Не уверен, что подобные публикации способствуют укреплению межнационального мира в нашей республике. Эпиграф «Вначале было Слово» ко многому обязывает. Издание позиционирует себя как «независимое» – а от кого и чего? Просто интересно.

Илья МАРЬЯШ

Фото: U.S. Holocaust Memorial Museum, courtesy of U.S. National Archives and Records Administration