Осторожно, злая Молдова: почему в молдавском интернете столько агрессии, ненависти и грубости?

«Комсомолка» перечитала самые хамские, язвительные и отчаянные комментарии читателей разных сайтов и попыталась разобраться, почему их больше, чем добрых.

Давно отмечено, что молдавский сегмент интернета кишит злобными комментариями. И их больше, чем самих новостей, потому что на каждую пустяковую заметку разворачиваются ленты гнева и возмущения. В этом смысле мы похожи на рунет (русскоязычный сегмент интернета — прим. ред.), но у нас одинаково злобно пишут и на русском, и на молдавском. По средним подсчетам в 7 случаях из 10 первый комментарий под новостью или статьей на любую тему будет агрессивным высказыванием. Первый читатель обязательно должен быть недоволен работой журналиста, поведением героя истории, политикой в стране или общим упадком нравов в мире.

Различные исследования говорят, что спортивные форумы всех стран — это территория уже привычной враждебности. В нефанатском молдавском интернете хамство цветёт буйным цветом именно благодаря потребителям новостей и соцсетей.

Кто пишет комментарии?

Если внимательно прочесть хотя бы часть комментариев (сущее наказание, а не работа), можно отметить, что большинство комментариев — это реакция вовсе не на содержание статьи, а почти всегда только на заголовок.

Агрессию часто вызывают заголовки, написанные ради кликбейта. В название выносится главное и самое привлекательное, но не стоит забывать, что заголовок еще должен отличаться от конкурентов. Новость одна, а новостников много. Переизбыток информации сделал читателя ленивым, нежелающим прочитать всю статью, но решившим, что может высказать своё мнение только по заголовку и подзаголовку.

Самая любимая часть читателей — это, назовем их, «со всем согласные». Их не мало по сравнению с «несогласными», просто они молчаливые, заметить их можно только по трафику на сайте. Всему верят, все читают.

А тех, кто постоянно комментируют, можно разделить на несколько категорий.

Самые непонятные — придирчивые. Такие внимательно читают все до последней буквы, чтобы найти всех «блох», обязательно по этому поводу написать и отругать редакцию и удовлетвориться чувством собственной важности.

Есть еще хейтеры. Это самые, как это принято говорить, токсичные читатели. Они вроде критикуют, но откровенно недоброжелательно. Критик, по идее, радеет за дело, готов помочь сделать лучше, а хейтеру важно потопить все в словесных фекалиях. Они еще внимательнее, чем придирчивые читатели. Эти найдут ошибку, разобрав всё до кирпичика. Их не оставляет равнодушным ничего, они воспринимают любой текст глубоко лично. Комментаторы этой категории убеждены, что именно редакция виновата в бедах страны и даже мира в целом. Возможность выплёскивать свою агрессию в интернете на конкретных людей (будь то аккаунт в соцсетях, блогер или журналист) дает силы жить и не чувствовать себя неудачником.

Еще среди комментаторов встречаютcя знатоки. Эти знают даже то, в чем даже не собираются разбираться. У них есть заслуги, регалии, достижения или они просто «застолбили» себе местечко мочалить всякого, кто пишет в этом регионе.

Почему мы такие злые?

Давайте начнем ответ на этот вопрос привычно для злобных комментаторов: во всем виновата система воспитания.

С детства учат терпеть, молчать и замалчивать свое мнение. Это политика большинства родителей и, в первую очередь, учителей. А определять собственные эмоции не учат. Спросите у любого прохожего: «Что ты чувствуешь?». Услышать можно: «Мне хорошо, мне плохо, холодно, нормально» и прочее. Ни слова о том, что человек реально чувствует. А чувствуете-то что?

Вот то, что чувствуете, но не выражаете, потом неуместно вырывается. Те эмоции, которые вытесняются, особенно негативные выливаются на посторонних в общественном транспорте, на журналиста под статьей на сайте или под постом знаменитости словами «тупая, жирная корова».

Ощущение, что молдавским читателям прессы до всего есть дела. Все надо оспорить, про всё высказаться и факт сообщения своего мнения важнее самого смысла сообщения. В этом случае, чтобы много интересного рассказать о конкретном комментаторе, психолог не интересовался бы тем, что написано. А спросил, под какими статьями он оставляет комментарии. Так что, подумайте, какое отношение к вам имеют темы, цепляющие вас до состояния «не могу молчать».

А писать по-доброму после прочтения злобных комментариев оказалось сложно. Заводят, конечно, эти агрессивные знатоки и хейтеры, но ответов не ждите.

ИРИНА ИВАНЧЕНКО