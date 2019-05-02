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Смуглянка-молдаванка перестала собирать виноград: белорусско-молдавский винзавод стал убыточным
02.05.2019

Белорусско-молдавское ОАО «Кодру» (Гомель) не получило прибыли по итогам прошлого года.

Белорусско-молдавское ОАО «Кодру» (Гомель) не получило прибыли по итогам прошлого года. Если в 2017-м компания сработала в ноль, то сейчас результат — минус 96 тысяч рублей, сообщает officelife.media.

Выручка просела не так существенно. Год назад было примерно 3,4 млн, а 2018-й закончили с 3,1 млн. При этом себестоимость в 2018-м составила более 93% выручки.

Предприятие производит в основном виноградные вина из молдавского сырья. Небольшая часть продукции — соки и нектары. На рынке «Кодру» известна под брендом «Смуглянка-Молдаванка». Белорусские власти официально имеют в этой компании долю всего в 9,56%.

ИГОРЬ КРУДУ


 
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