Смуглянка-молдаванка перестала собирать виноград: белорусско-молдавский винзавод стал убыточным

|
|
...
|
Главная
Белорусско-молдавское ОАО «Кодру» (Гомель) не получило прибыли по итогам прошлого года.
Белорусско-молдавское ОАО «Кодру» (Гомель) не получило прибыли по итогам прошлого года. Если в 2017-м компания сработала в ноль, то сейчас результат — минус 96 тысяч рублей, сообщает officelife.media.
Выручка просела не так существенно. Год назад было примерно 3,4 млн, а 2018-й закончили с 3,1 млн. При этом себестоимость в 2018-м составила более 93% выручки.
Предприятие производит в основном виноградные вина из молдавского сырья. Небольшая часть продукции — соки и нектары. На рынке «Кодру» известна под брендом «Смуглянка-Молдаванка». Белорусские власти официально имеют в этой компании долю всего в 9,56%.
ИГОРЬ КРУДУ
Рекомендуем
Обсуждение новости
|